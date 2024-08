Gonzalo Bernardos pierde los papeles en "laSexta Xplica"

La reducción de la jornada laboral fue el tema candente el pasado sábado 3 de agosto en el plató de "laSexta Xplica", que vivió un debate muy aireado entre Gonzalo Bernardos y David Ariza, hostelero y propietario de "Rice&Bones". La tensión llegó a un punto en que las explicaciones del invitado cabrearon al economista habitual del programa nocturno, que pidió a gritos y de forma vehemente a la dirección del espacio de Atresmedia que el hostelero fuera expulsado de inmediato.

Discrepancias con la reducción laboral

El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar en enero pasado planteó la posibilidad de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales para el año 2025, en lugar de las 40 horas actuales. Esta medida ha generado oposición entre la mayoría de los empresarios, mientras que los trabajadores han expresado su apoyo a la iniciativa. Como viene siendo habitual en el programa de laSexta, se le dio voz a personalidades de distintos estratos sociales, destacando por encima del resto la opinión de David Ariza, que desató la locura de Gonzalo Bernardos.

"Mi local es una anomalía porque yo doy solo comidas, de lunes a domingos, y no ha mejorado la productividad. Lo he comprobado. Media hora al día no mejora la productividad", exponía el dueño del restaurante "Rice&Bones" y fue rápidamente reprimido por el economista que no dudó en exigir al programa la expulsión inmediata del hostelero. "Por favor, a la dirección del programa, que traiga a alguien, que hay muchísimos restauradores en España, que se gane la vida", contestó Bernardos, que estalló a gritos ante el argumentario de su adversario en el debate, un rival que no se amedrentó y continúo con su postura, aunque no encontró respuesta de Gonzalo Bernardo, que había protagonizado un berrinche sideral en pleno plató de televisión.