La clínica de lujo en España donde se desintoxican los famosos por 600.000 € al mes

The Dawn Rehab en Tailandia, Passages Malibu en California y Crossroads Centre en Antigua y Barbuda son algunos de los centros de desintoxicación más reconocidos del mundo, a los que han acudido grandes actores de Hollywood y destacados cantantes para superar sus adicciones. En España, encontramos la clínica Balance Rehab, situada en el pueblo mallorquín de Llucmajor, que ha ayudado a grandes personalidades nacionales e internacionales, como el rapero Kayne West, quien ha estado recientemente en este complejo que tiene un coste mensual cercano a los 600.000 €. 'Espejo Público' se ha adentrado y ha contado todos los servicios que te ofrecen este exclusivo centro médico.

Tratamiento personal y exclusivo

La clínica The Balance, ubicada discretamente en la localidad mallorquina de Llucmajor, se ha convertido en un auténtico refugio para celebridades que buscan rehabilitación en un entorno de lujo y absoluta privacidad. Aunque su oficina principal figura en Palma de Mallorca, el verdadero centro está en una finca aislada cuya ubicación exacta es un misterio incluso para los más curiosos, gracias a estrictas medidas de seguridad. El centro ofrece un tratamiento exclusivo bajo el método “un cliente a la vez”, donde cada paciente dispone de su propia villa, con un equipo completamente dedicado y servicios personalizados que incluyen chef privado, spa, terapias magnéticas, excursiones y atención médica de primer nivel. El precio por semana asciende a 149.400 euros, aunque se recomiendan estancias de entre cuatro y ocho semanas, lo que eleva el coste total a más de 600.000 euros. Entre los tratamientos disponibles destacan los dirigidos a combatir la ansiedad, depresión, adicciones a sustancias como alcohol, cocaína, fentanilo, medicamentos y trastornos como la anorexia o la nomofobia. Famosos como Kanye West han pasado por sus instalaciones, aunque la clínica mantiene el más absoluto hermetismo respecto a su clientela. Eso sí, se sabe que al menos dos conocidos cantantes españoles han ingresado en el centro recientemente. La web del centro está en inglés y responde en ese idioma, lo que revela que está dirigida a una élite internacional con alto poder adquisitivo, como estrellas de Hollywood o grandes empresarios que buscan recuperar el equilibrio físico y emocional.

Nadie sabe dónde está

La colaboradora especializada en la crónica social y prensa rosa, Gema López, se ha sorprendido de este centro médico situado en la isla de Mallorca ya que ha admitido que veranea allí desde hace años y nunca había escuchado de ella. "Yo no sabía que allí había una clínica, es decir, no hay ningún tipo de información, no hay ningún tipo de letrero, la gente de allí incluso yo creo que desconoce que exista", espetaba la contertulia de 'Espejo Público'.