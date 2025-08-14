Joaquín Missiego, hijo de Betty en 'Y ahora Sonsoles': "Le pedí trabajo a mi madre"

Joaquín Missiego y canción del verano van de la mano. Hijo de la popular artista Betty Missiego, decidió dedicar su vida a la música al igual que su madre y, entre sus mayores éxitos, destacan 'Cachete, Pechito y Ombligo' o 'Mueve tu Cu Cu'.

Este jueves, el cantante ha visitado el plató de la edición de verano de 'Y ahora Sonsoles', donde ha hablado precisamente de cómo le picó el gusanillo de la música y la curiosa petición que le hizo a su madre. En los compases finales del programa de Antena 3, Pepa Romero ha recibido al hijo de la cantante peruana, que ha contado cómo fueron sus inicios: "Yo le pedí trabajo a mi madre".

Desde un principio, el cantante quería ser veterinario, bailarín y artista y, tras empezar el Grado en Veterinaria, al tercer año se decantó finalmente por la música y se lo dijo a su madre. Tras pedirle trabajar con ella, Betty le impuso una ardua tarea: aprenderse todas sus canciones y el show que iba a hacer por América.

Sin achantarse, el hijo de la cantante se puso a estudiar todo el repertorio de su madre en seis meses y, cuando creía que estaba preparado, tuvo que enfrentarse a un test de 10 preguntas que le formuló su madre. Entre ellas, hacer la segunda voz de 'Todo comenzó' o tocar con la guitarra 'Alfonsina y el mar'.

Después de pasar este particular casting, Joaquín consiguió ser contratado para trabajar en la gira de su madre, aunque no como él pensaba. Lejos de acompañarle en los coros o tocar algún instrumento, su madre, a la que tenía que llamar "Betty" o "Missiego", le incluyó como "pipa" para estar en el equipo técnico.

"Cuando yo sepa y me digan que lo sabes hacer, todo lo que ellos saben hacer, pasarás al siguiente nivel", fue la máxima de su madre.

Joaquín se ha mostrado agradecido por esta decisión que le permitió comenzar desde abajo y no se arrepiente: "No voy a decir cuánto cobraba, porque era muy poco, pero yo tendría que haberles pagado a ellos por todo lo que aprendí".

El cantante también ha hablado de la fórmula para crear el tema del verano, algo que en su opinión conlleva su tiempo: "La gente piensa que es fácil, pero sácale brillo a 'Mueve tu Cu Cu' y que perdure en el tiempo".