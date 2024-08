El comentario homófobo que se coló en el directo de "TardeAr": "Todos maricones"

La polémica volvió a salpicar al programa de Mediaset "TardeAr" tras un desafortunado y bastante cuestionable comentario homófobo de una de las invitadas al espaciovespertino de Telecinco que no fue reprendido por nadie, hecho que ha llamado bastante la atención. Se trataba de Susana, presuntamente pareja de uno de los supuestos autores de un asesinato que se ha producido en un chalet okupado en la localidad malagueña de Estepona. El programa viajó hasta allí para conocer la versión de la chica, que utilizó la expresión "Todos maricones", que no levantó, de manera sorprendente, ni una reacción entre los tertulianos de "TardeAr".

Actitud reprochable

Samara, organizadora de la fiesta donde ocurrió todo, fue entrevistada tras un trágico incidente en una de sus celebraciones que culminó en la muerte de un joven belga de 34 años. Samara admitió haber estado vinculada íntimamente durante dos semanas con el presunto asesino, y explicó que este solía asistir a sus eventos: "un chaval muy normal, muy educado y por eso me lie con él", comentó en un tono que intentaba minimizar la gravedad de los hechos. El reportero Alejandro Rodríguez cuestionó a Samara sobre el conocimiento previo del arma que portaba el sospechoso, a lo que ella respondió de manera evasiva y desafiante: "uno va con lo que quiere. Nadie sabe lo que yo llevo en el bolso". Esta declaración dejó entrever su despreocupación y falta de empatía ante la situación que se estaba discutiendo.

Nadie le paró los pies

Durante la entrevista, Samara también utilizó términos homófobos para describir a las personas que intentaron huir de la escena del crimen, diciendo que "todos maricones me dejaron atrás". Este comentario pasó sin corrección inmediata por parte del reportero o del resto del equipo en el plató, lo que generó controversia en las redes sociales tras la emisión del programa. A lo largo de la conversación, Samara mantuvo una actitud despreocupada, incluso riéndose al referirse a las fiestas ilegales que organizaba, a pesar de haber presenciado un asesinato. Ante esta actitud, la presentadora Beatriz Archidona la frenó en seco, recordándole la gravedad del asunto y la importancia de mostrar respeto, mostrándose visiblemente molesta por la ligereza con la que Samara abordaba el tema. Samara intentó justificar su actitud, asegurando que solo respondía a las preguntas que le hacían, y negó tener una relación formal con el presunto asesino: "no soy la novia de nadie", insistió. Además, reveló que ya había acudido a declarar ante la policía, aunque afirmó no saber quién fue el responsable del disparo que acabó con la vida del joven belga.