Cómo se puso en contacto Rita Maestre con Elisa Mouliaá por el "caso Errejón"

El espacio político a la izquierda del Partido Socialista sufrió una hecatombe casi mortal a mediados del mes de octubre, cuando Iñigo Errejón abandonaba todos sus cargos dentro del grupo parlamentario de Sumar, tras salir a la luz testimonios anónimos y públicos de acoso sexual por parte del exportavoz del conglomerado de partidos de izquierda comandada por Yolanda Díaz. "Salvados" ha realizado un episodio especial dedicado a este caso con Rita Maestre como protagonista. La líder de Más Madrid en la Asamblea de la capital de España fue pareja de Iñigo Errejón y ha contado a Gonzo cómo se siente tras lo sabido recientemente y cómo se puso en contacto con Elisa Mouliaá, la actriz que lo denunció por agresión sexual al día siguiente de destaparse todo este escándalo.

Decepcionada

Maestre se sintió interpelada cuando leyó la carta de la actriz relatando todo lo sucedido con Iñigo Errejón y sintió el deber de ponerse en contacto con ella, aunque no reveló muchos detalles de la conversación con Elisa. "Sí, pero preferiría no tener que contar personalmente, públicamente, conversaciones que creo que tienen que quedar en el ámbito privado. Me movieron las dos cosas. La escuché hacer referencia a mi carta, me sentí interpelada y me puse en contacto con ella", explicaba Rita Maestre, que sí comentó que le movieron motivos personales y políticos para llamar a la actriz tras lo sucedido.

Además, Rita se mostró tremendamente decepcionada con la noticia sobre Iñigo Errejón, ya que más allá del historial político de ambos, estuvieron durante años comprometidos como pareja sentimental, un hecho que llama mucho la atención después de conocer como actuaba el exportavoz de Sumar, aunque la revelación de sus actos también había sido una sorpresa para ella. "Me siento engañada porque lo he sido, personal y políticamente", afirmó. Además, desmintió las especulaciones sobre un supuesto encubrimiento de las acusaciones contra Errejón por parte de sus compañeros de partido, explicando con claridad: "¿Cómo iba a encubrir como política, lo que no sabía como pareja?". Maestre, decidida a compartir su perspectiva, declaró que su participación en la entrevista tenía un propósito personal de sanación: "La única forma de sanar es hablar y es lo que estoy haciendo también aquí".

Durante la conversación, la política madrileña expresó su decepción y enojo hacia quien fuera su compañero político desde los comienzos de Podemos, mostrando "estupor" ante las acusaciones que pesan contra él y admitiendo que aún está procesando lo ocurrido. Al referirse a su postura actual sobre él, Maestre fue contundente: "Tengo un profundo desprecio con ese hombre que nos ha maltratado". Sin embargo, fue clara en señalar que no se considera víctima directa de las situaciones denunciadas: "Las víctimas son las mujeres que han sufrido situaciones de maltrato, manipulación y abuso por su parte. Yo me siento estafada y furiosa", espetó finalmente la política madrileña.