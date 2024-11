'Salvados' aborda el caso Errejón con una entrevista a Rita Maestre

Este domingo 10 de noviembrelaSexta emitirá una edición especial de 'Salvados' en la que Gonzoentrevista a Rita Maestre, portavoz de Más Madrid y expareja de Íñigo Errejón, tras la dimisión del político a finales de octubre debido a acusaciones de acoso y violencia machista. La entrevista se postergó debido a la cobertura especial de la catástrofe de la DANA en Valencia y promete abordar en profundidad la tormenta política y personal generada tras las denuncias de Elisa Mouliaá y otras mujeres hacia Iñigo Errejón.

Durante la entrevista, Gonzo pondrá el foco en el impacto que el caso ha tenido en el entorno político de Errejón, así como en su círculo personal. Por su parte, Maestre revelará que el conocimiento de las acusaciones y la rápida aceptación de los hechos por parte de Errejón generaron "estupor" y una profunda decepción en ella. "Fue un shock que admitiera los hechos sin dudar", confiesa Maestre, quien ha sido una estrecha colaboradora política de Errejón durante casi una década y llegó a compartir con él una relación sentimental. En un adelanto del programa en redes sociales, Maestre responde sin titubeos cuando se le pregunta si le preocupa el estado de su excompañero: "No. En este momento no. Esa es la verdad", recalca, dejando clara su posición de empatía hacia las mujeres afectadas y no hacia el acusado.

En otro orden de cosas, la conversación también profundiza en la reacción del entorno político de Más Madrid tras conocer las denuncias. Maestre y Mónica García, líder de Más Madrid y actual ministra de Sanidad, abordaron el tema directamente con Errejón, lo que generó un clima de sorpresa y consternación. Maestre expresa que su decepción va más allá de lo personal y que la única empatía que siente en este momento es hacia las víctimas. "Mi nivel de rabia y de decepción no me permite la empatía. Mi empatía está con las mujeres que están contando historias terroríficas", sostiene la política madrileña.

En la entrevista, Gonzo también plantea preguntas incómodas, como si en su partido conocían la "doble cara" de Errejón, si miraron hacia otro lado ante denuncias previas o si la cúpula inicial de Podemosestaba dominada por un ambiente de "demasiada testosterona". Asimismo, Maestre reflexiona sobre el impacto político del caso y si esto representa el fin de un ciclo para el movimiento surgido hace una década con la aparición de Podemos. La concejala del Ayuntamiento de Madrid se muestra firme y serena, explorando el papel del feminismo en esta situación y cómo ha influido en la salida de Errejónde la política. Para ella, que un presunto depredador sexual sea denunciado y apartado gracias al movimiento feminista demuestra un avance en la lucha por la justicia. Sin duda alguna, la entrevista de este domingo promete arrojar luz sobre un escándalo que ha sacudido la izquierda política en España y plantea cuestiones clave sobre la ética y el poder.