'Pasapalabra' bate su propio récord con el bote más grande de todos los tiempos

'Pasapalabra'sigue de récord en récord. El concurso vespertino más visto de la televisión en nuestro país alcanzó en el día de ayer el bote más alto de su historia, 2.272.000 euros, que fueron a parar al bolsillo de Rafa Castaño (menosla tajada habitual de Hacienda) en 2023. Una cifra que parecía impensable de superar, hecho que contra todo pronóstico ha ocurrido, esta vez con Rosa y Manu como protagonista. Este último, recordó que se encontraba estudiando para entrar en el concurso de Antena 3 cuando el sevillano acertó las 25 palabras que conforman el rosco de 'Pasapalabra' y la semana pasada, el joven madrileño se convirtió en el concursante más longevo en los anales del certamen intelectual, que conquista todas las tardes de lunes a viernes.

Hoy será un día histórico en 'Pasapalabra', ya será la primera vez que se luche por un bote que superé los 2.272.000 euros que consiguió Rafa Castaño. Manu ha visto en los más de 365 días que lleva compitiendo en el certamen de Antena 3, como la cifra pasaba de 100.000 euros el primer día a más de 2 millones de euros de premio. El concursante más longevo de la historia del concurso ha estado muy cerca en varias ocasiones, al igual que Rosa, su gran contrincante, quienes nos brindan cada tarde una batalla intelectual sin parangón, que cuando termine, sí o sí, será historia de la televisión en nuestro país.

Los mayores botes de la historia de 'Pasapalabra'