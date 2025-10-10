Movistar Plus+ y BBC Studios refuerzan su alianza con el lanzamiento en España de BBC Player y nuevos canales

Movistar Plus+ y BBC Studios amplían su colaboración con el lanzamiento exclusivo de BBC Player en España y dos nuevos canales, además de nuevos estrenos de BBC Earth con los mejores documentales de naturaleza y ciencia.

En 2025, Movistar Plus+ y BBC Studios refuerzan su alianza en España con una ampliación de su acuerdo de colaboración que incluye el lanzamiento en primicia del servicio 'BBC Player' y la incorporación de dos nuevos canales. Esta relación, que ya cumple una década, ha permitido a Movistar Plus+ ofrecer en exclusiva algunas de las producciones más aclamadas del sello británico, desde documentales de naturaleza y ciencia como 'Planeta Tierra III' o 'Mamíferos', hasta exitosas series de ficción como 'Time' o 'Blue Lights'. A finales de año, 'BBC Player' llegará por primera vez a España, ofreciendo más de 1.000 horas de contenido bajo demanda con una cuidada selección de series, documentales y programas de BBC Studios. Este nuevo servicio estará disponible para todos los clientes de Movistar Plus+, que además podrán disfrutar de dos nuevos canales que se sumarán a los cuatro lanzados el pasado enero.

Las producciones más exitosas de la BBC, en España de la mano de Movistar Plus+

La ampliación del acuerdo garantiza también que BBC Earth continúe estrenando en exclusiva en Movistar Plus+ sus producciones más prestigiosas. Documentales como 'Caminando con dinosaurios II', 'Human', 'Kingdom', 'Felinos T2' o 'Planeta Azul III' mostrarán la riqueza y diversidad del planeta con la calidad visual y el rigor científico característicos de la BBC. Según Ismael Calleja, director de Alianzas de Movistar Plus+, 'la ampliación de la alianza con BBC Studios demuestra el compromiso de Movistar Plus+ con los contenidos de calidad y con la excelencia como sello diferencial'. Por su parte, Arran Tindall y Janet Brown, directivos de BBC Studios, destacaron que esta expansión consolida una relación de diez años que sigue evolucionando para ofrecer historias únicas, educativas y de gran valor cultural al público español.