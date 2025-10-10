Álvaro Morte asume el papel de gánster tras fichar por este drama de mafiosos de la BBC

Desde su impecable interpretación como El Profesor en 'La casa de papel', que dio la vuelta a lo largo y ancho del globo terráqueo, la carrera de Álvaro Morte ha dado un giro radical y no es de extrañar que haya recibido llamadas del extranjero para actuar en distintas series o películas.

Es el caso del largometraje estadounidense de terror psicológico 'Immaculate', en el que interpreta al Padre Sal Tedeschi, o la ficción estadounidense 'La rueda del tiempo', con un personaje recurrente en la primera temporada. Ahora, el actor nacido en Algeciras volverá a ser parte de un proyecto internacional y se ha incorporado a la segunda temporada de 'Los amos de la ciudad', el drama mafioso de la BBC.

Así lo ha desvelado el medio estadounidense 'Deadline', añadiendo más detalles sobre el rol que deberá asumir en la ficción creada por Stephen Butchard y que protagonizan James Nelson-Joyce y Sean Bean, entre otros. En concreto, el español se meterá en la piel de Felipe Guzmán, miembro del cartel colombiano y hermano menor de Ricardo, quien fue asesinado al final de la temporada 1.

La serie llegó a España el pasado 9 de septiembre de la mano de Movistar Plus+, después de la buena acogida que tuvieron los ocho episodios tras su estreno en Reino Unido, siendo el drama más visto de la BBC en 2025 con una media de 5,8 millones de espectadores. La crítica apodó a la producción como "Los Soprano de Scouse" y los guionistas decidieron seguir la estela del rotundo éxito con una segunda entrega.

'Los amos de la ciudad' se centra en el jefe criminal Ronnie Phelan, que busca retirarse, lo que desencadena una lucha de poder entre su socio Michael Kavanagh y su ambicioso hijo Jamie. La segunda temporada, donde hará su aparición Álvaro Morte, comenzará donde termina la primera.

Tal y como recoge su sinopsis, los personajes principales, Michael y Diana se encuentran en España para resolver las preguntas sobre la muerte de Ricardo, pero vuelven inmediatamente a Liverpool donde la tensión prosigue entre los miembros restantes de la banda de mafiosos. Asimismo, un gánster de la vieja escuela y recién salido de prisión, exige una indemnización al bufete.