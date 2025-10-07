Canciones de la Gala 4 de 'OT 2025': lista completa de temas y repartos

Descubre la lista completa de canciones para la Gala 4 de 'OT 2025'. Tras la expulsión de Salma de Diego, Laura Muñoz y Carlos son los nuevos concursantes en la cuerda floja y han elegido a Celine Dion y La Quinta Estación respectivamente para lograr la salvación y asegurarse una semana más su estancia en la Academia de 'Operación Triunfo'. Conoce el resto de los temas que han propuesto los profesoresa los triunfitos.

Reparto oficial de canciones entre los concursantes

Canción grupal: 'Sin miedo' de Rosana

Laura Muñoz: 'I Surrender' de Celine Dion

Carlos: 'Que te quería' de La Quinta Estación

Lucía y María: 'Vete' de Los Amaya

Claudia Arenas y Téyou: 'Kiss me more' de Doja Cat y Sza

Tinho y Judit: 'Die with a smile' de Bruno Mars y Lady Gaga

Guille Toledano y Guillo Rist: 'NuevaYol' de Bad Bunny

Crespo y Olivia: 'Akureyri' de Aitana y Sebastián Yatra

Cristina y Max: 'Does your mother know' de ABBA

