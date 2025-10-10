HBO Max pone fecha y lanza el primer tráiler de ‘El caballero de los Siete Reinos’, el nuevo spin-off de ‘Juego de Tronos’

HBO Max ha desvelado este jueves el primer tráiler y la fecha definitiva de estreno de ‘El caballero de los Siete Reinos’, el nuevo capítulo del universo creado por George R.R. Martin. La serie llegará a la plataforma el lunes 19 de enero de 2026, con una primera temporada compuesta por seis episodios de media hora que se estrenarán de forma semanal.

Ambientada un siglo antes de los acontecimientos narrados en ‘Juego de Tronos’, la ficción se desarrolla en un Poniente todavía bajo el dominio de la Casa Targaryen, cuando los dragones eran ya solo un recuerdo, pero su sombra seguía pesando sobre los Siete Reinos. En ese escenario irrumpen los dos protagonistas de esta nueva historia: Ser Duncan el Alto (Dunk), un caballero joven e idealista, y su diminuto escudero Egg, cuyo futuro está destinado a cambiar la historia de la dinastía.

Los actores Peter Claffey y Dexter Sol Ansell dan vida a Dunk y Egg, respectivamente, en un reparto que también incluye a Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel como Baelor Targaryen, Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree y Sam Spruell en el papel de Maekar Targaryen. Completan el elenco Shaun Thomas, Finn Bennett, Edward Ashley, Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor y Daniel Monks, entre otros.

La serie está cocreada por George R.R. Martin y Ira Parker, quien también ejerce como showrunner. En la producción ejecutiva figuran Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal y Vince Gerardis, nombres habituales en el universo televisivo de ‘Juego de Tronos’. Los seis capítulos estarán dirigidos por Harris y Sarah Adina Smith, que aportarán su sello visual a una historia más íntima, centrada en la amistad, la aventura y la lealtad.

‘El caballero de los Siete Reinos’ adapta los relatos breves de ‘Cuentos de Dunk y Egg’, escritos por Martin como precuelas del ciclo ‘Canción de Hielo y Fuego’. Estas historias, de tono más ligero pero igual de épico, exploran los orígenes de la saga desde una mirada distinta: la de dos viajeros improbables que recorren un Poniente todavía dividido por las casas nobles y las viejas heridas del trono.