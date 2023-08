'El Conquistador': fecha de estreno, concursantes y presentadores

Es máxima la expectación que ha conseguido generar RTVE con su nuevo programa: 'El Conquistador'. Y no es para menos, pues en sus vídeos promocionales se presenta como "el concurso de supervivencia más extremo de la historia de la televisión. También uno de los más reales porque todo lo que vemos ha ocurrido tal cual, tanto las pruebas físicas como el recorrido físico y emocional de cada uno de los participantes".

Además, presumen de ser el programa "más ecológico" porque "todo el equipo tiene un objetivo: que el impacto medioambiental en Los Haitises sea negativo". Esto se debe a que este concurso de supervivencia ha sido grabado en el Parque Nacional de Los Haitises, en República Dominicana.

'El Conquistador' aun no tiene fecha de estreno en RTVE

Serán más de 33 las personas que competirán en este reto por tierra y por mar en mitad de un paraje natural para conseguir hacerse con el premio final. Este concurso ha tenido ya 19 temporadas en ETB, la televisión autonómica del País Vasco, donde fue un total éxito. Y muy pronto se emitirá en RTVE. Sin embargo, aun están presentando a los concursantes por redes sociales por lo que no han anunciado una fecha de estreno definitiva. No obstante, se espera que se comience a emitir entre finales de septiembre o principios de octubre.

Estos son los presentadores de 'El Conquistador'

'El Conquistador' estará presentado por Raquel Sánchez Silva y por Julián Iantzi, el antiguo presentador de las 19 ediciones de este programa de supervivencia que nació en ETB. Los concursantes se dividirán en tres grupos: uno de chicas, otro de chicos y un tercero que será mixto. Cada uno de ellos estará dirigido por un capitán: Cesc Escolá, Joana Pastrana y Patxi Salinas.

Descubre a los concursantes de 'El Conquistador'

Uno de los vídeos promocionales del programa explica que habrá 33 vídeos de concursantes explicando sus logros, sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, eso no significa que habrá 33 participantes dado que serán más debido a que algunas personas concursan juntas. Hasta el momento han mostrado 10 vídeos y 11 participantes.

Jaime, 'El Polvillo', 21 años, Sevilla

Jaime ha sido el primer concursante confirmado. En la descripción de su Instagram se define como cómico y humorista. "Yo me voy a enfrentar a todo, yo me voy a volver loca. Si me tengo que pelear, me voy a pelear: ¡Te arrastro! Yo estoy muy motivada y muy ilusionada de vivir esta experiencia", han sido algunas de sus frases en su vídeo de presentación.

Mireia Cabañes, 36 años, Valencia

Mireia Cabañes es campeona de España en surf adaptado y subcampeona del mundo en parasurf. Debido a un sarcoma de Ewing que tuvo cuando fue pequeña, perdió una pierna. Es consciente de que será "una de las concursantes que más difícil lo va a tener en este reality" pero asegura tener muchas "ganas".

Agustí Sarrias, 24 años, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Este joven concursante se dedica a la panadería y se define como "nómada". "Con mi pelo, mis ojos y mi rollo así surfero pues, está todo hecho en la playa" ha contado en su vídeo de presentación.

Amaya Blanco, 35 años, Tolosa (Guipúzcoa)

"Pequeñita pero matona", comienza explicando esta vasca en su vídeo. "Lo bueno viene en frasquitos pequeños" ha añadido. Se define como una persona "un poquito dramaqueen" y asegura que no le gustan las personas "altivas". Además, practica crossfit por lo que va en plena forma a 'El Conquistador'.

David Seco, 50 años, Busturia (Vizcaya)

David Seco es exciclista profesional y repite experiencia en 'El Conquistador'. Pues fue concursante en otra edición producida por ETB en la que ganó cinco duelos y fue capitán. Llega a República Dominicana con muchas ganas y con su lema "ganar, ganar o ganar".

Mar Garrido, 45 años, Conil de la Frontera (Cádiz) y Magda Venegas, 40 años, Barcelona

Ellas han sido la primera pareja doble que han anunciado en esta nueva edición de 'El Conquistador'. Ambas son pareja desde hace nueve meses y se dedican a la restauración. Mar Garrido ha contado que prefiere estar en el equipo mixto mientras que Magda no tiene preferencia, tan solo quiere estar junto a su novia.

Yuri de Andrés, 24 años, Madrid

Yuri ha contado que en la actualidad está desempleado por lo que dedica su tiempo a viajar con su furgoneta. Se define como "un niño grande" y asegura ser "una persona bastante transparente, sencilla y un poco mal hablado", por lo que intentará "hacer un esfuerzo y no decir tanto taco".

Andrea Azkune, 32 años, Hondarribia (Guipúzcoa)

"Vengo a ganar", son las primeras palabras de esta concursante que ya participó en la décimosexta edición del reality en 2020. Pese a ser una de las primeras expulsadas, en su edición llegó a ser capitana. Es entrenadora personal y quiere ganar el concurso por el dinero.

Lucas Ramis 'Chase', 31 años, Las Rozas (Madrid)

Alias 'Chase' debido a que asegura "perseguir la presa hasta que la cazo". Todo comenzó cuando estudió biología y se especializó en el estudio de primates para posteriormente ir dos años a vivir a la selva. Sin embargo, ese camino no le funcionó por lo que se centró en el desarrollo personal. Se define así mismo como "Tarzán".

Paula Olmos, 26 años, Alicante

En la actualidad es opositora a Guardia Civil aunque estudió magisterio. Fue campeona de España de balonmano con 18 años y practica otros deportes como el pádel y el crossfit. Se define como "un culo inquieto" ya que "no me gusta estar parada" y asegura que en su equipo no quiere "gente que vaya a pasar el rato".

Aun faltan por subir 23 vídeos en los que se seguirán presentando el resto de participantes. El último vídeo fue de Paula, publicado hace apenas cuatro horas.