'El Conquistador' de RTVE muestra a su primer concursante

RTVE vuelve con más fuerza que nunca. La cadena estatal ha querido renovar su marca apostando por nuevos formatos y rostros para esta nueva temporada que llega en septiembre. Uno de ellos ha sido el concurso ‘El Conquistador’ el cual se emitía en la cadena vasca ETB. Este espacio producido y presentado por Patxi Alonso, será emitido en La 1 y conducido también por otro veterano del formato, Julian Iantzi, y Raquel Sánchez Silva.

A punto de arrancar, la cadena pública ha querido mostrar un adelanto, este lunes 28 de agosto, de quienes serán los concursantes que participen en este reality show. "En menos de veinticuatro horas, mostraremos todos los perfiles", confirmaron desde el programa, a través de un vídeo publicado la tarde del domingo 27 de agosto en redes sociales.

Dichas presentaciones se harán de forma audiovisual donde se emitirán 33 vídeos mostrando a los 33 concursantes pero con una sorpresa,no solo habrá 33 participantes sino que quizás puede que entre ellos se encuentren parejas. El formato consiste en dividir a dichos participantes en grupos (liderados por el propio Patxi, Cesc Escolá y Joana Pastrana), que se enfrentarán a diferentes pruebas, además de a la rudeza de la tierra y el clima, debiendo soportar frío, hambre y sed. Tanto la condición física como la capacidad de convivir con desconocidos son fundamentales para sobrevivir a esta aventura.

RTVE española no ha desvelado aún su fecha de estreno pero todo apunta a que llegará en las próximas semanas del mes de septiembre al igual que otro de sus formatos estrella, el talent culinario ‘MasterChef Celebrity 8’.

Polvillo, el primer participante de 'El Conquistador'

El primer concursante ya se ha desvelado. Llamado Jaime pero apodado Polvillo, este sevillano de 21 años es barrendero y humorista. Viene a darlo todo. "Yo me voy a enfrentar a todo, me voy a volver loca, si me tengo que pelear me voy a pelear... ¡te arrastro! No me toques lo que me tienes que tocar porque te arrastro…!’’, son las palabras que confiesa en su vídeo promocional. Además de concursar está dispuesto a a encontrar, lo que parece ser el amor, y no va a permitir que nadie le pase por encima. "Tú me nominas, te arrastro. Yo te quito la peluca. Nomíname tranquila, que yo te nominaré pero no con un punto sino con cinco. Te arrastro", continuaba diciendo para luego confesar que el presentador Iantzi ‘’le va a comer el pie izquierdo’’ mientras que ‘’ama’’ a Raquel Sánchez Silva.