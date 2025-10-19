La aplaudida decisión de ‘OT 2025’ tras el reciente caso de suicidio de una menor en Sevilla por acoso escolar

El suicido de Sandra, una menor de 14 años que sufrió acoso escolar en su colegio de Sevilla, ha movilizado a toda la sociedad española, que tras conocer los hechos ha dado sus muestras de apoyo a la familia. Así, el pasado viernes varios centenares de familiares de menores escolarizados en la escuela sevillana Irlandesas Loreto de Sevilla se concentraron en una plaza cercana a la vivienda de la jovenrindiéndole homenaje y denunciando los presuntos casos de acoso escolar del centro.

Por otro lado, aficionados del Sevilla FC mostraron este sábado una pancarta dedicada a la menor en la que se podía leer "Tolerancia cero con el bullying. DEP Sandra", durante el partido que enfrentó al club sevillano contra el Mallorca en el Sánchez Pizjuán. Pero el mundo del fútbol no es el único ámbito que ha mostrado su apoyo y 'Operación Triunfo 2025' (OT 2025) modificó sus clases para proponer una charla sobre el acoso escolar.

Así se lo trasladó Noemí Galera a los "triunfitos" de la decimotercera edición del concurso musical que emite Amazon Prime Video, presentándoles a la psicóloga infantil y juvenil Nerea Valenzuela y poniéndoles al corriente de lo acontecido, pues no tienen acceso a lo que ocurre en el exterior de la Academia.

"Esta semana ha ocurrido un suceso horrible y es que una niña de 14 años, en Sevilla, se ha suicidado por acoso escolar", ha comenzado relatando la directora de la Academia, poniendo en valor la gran repercusión que tiene el programa entre los "menores".

"Este es un programa que lo ve muchísima gente, muchísimos menores, mucha gente que a lo mejor está o viendo o sufriendo este tipo de acoso. Hemos invitado a Nerea para que, no a vosotros que aquí estáis ajenos a lo que pasa, pero sí la gente que nos ve sepa distinguir o detectar si esto ocurre o si le pasa o si lo ve".

Una decisión motivada con el fin de "dar herramientas o algunos consejos para poder sobrellevarlo o denunciarlo", ha proseguido Galera, afirmando que creen firmemente que "se tiene que hacer y que este programa es más que un programa de televisión y a veces estas cosas hacen falta".