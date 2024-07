¿Por qué Telecinco podría cambiar la emisión de 'Supervivientes All Stars"?

Ni en verano la lucha por la audiencia en las cadenas se para. Telecincopodría optar por suspender la gala de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', inicialmente prevista para el domingo 14 de julio. Esta decisión responde a la necesidad de evitar la competencia directa con la final de la Eurocopa 2024, un evento de gran trascendencia en el que la selección española aspira a conquistar el campeonato europeo.

La Selección Española, tambíen conocida como 'La Roja', se ha clasificado para la final de la Eurocopa 2024 tras una destacada victoria contra Francia en semifinales. Este partido fue visto por más de 11,5 millones de espectadores y alcanzó un impresionante 71,7% de cuota de pantalla, el mayor índice registrado desde 2012. La última vez que España llegó a la final del torneo fue hace doce años, lo que aumenta la expectación y el interés en el próximo enfrentamiento.

Ante la perspectiva de una final tan significativa, Mediaset estaría barajando la posibilida, según información de 'El Televisero', de ajustar su programación para proteger su reality más famoso. El partido de la Eurocopa está programado para las 21:00 horas del domingo 14 de julio. Dada la posibilidad de que el encuentro se extienda a tiempo extra, penaltis y la posterior ceremonia de entrega del trofeo, la audiencia de 'Supervivientes' podría verse considerablemente disminuida si ambos eventos se emitieran simultáneamente.

Esta estrategia no es nueva en el ámbito televisivo español. Antena 3, por ejemplo, suspendió la semifinal de 'Tu cara me suena 11' para no competir con los partidos de cuartos de final de la Eurocopa. Aunque Telecinco aún no ha confirmado este cambio, ni una nueva fecha para la emisión de 'Supervivientes All Stars', se especula que podría trasladarse al lunes 15 de julio. De ser así, se enfrentaría por segunda semana consecutiva a 'El Grand Prix' en TVE.