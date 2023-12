Xavier Sardá confiesa el desorbitado dinero que cobró por 'Crónicas Marcianas'

El nuevo espacio de Telecinco, ‘100% Únicos’, que visibiliza a las personas con autismo y conducido por Guillermo Fesser, ha vuelto a regalar un nuevo episodio contando con la presencia de Albert Rivera y Xavier Sardá como invitados. Ambos han tenido que hacer frente a preguntas sin ningún tipo de filtro por un grupo de jóvenes con Trastorno del Espectro Autista, TEA.

Mientras que el ex líder de ‘Ciudadanos’ tuvo que responder sobre su relación con la cantante Malú, y madre de su hija; el mítico presentador llegó a hablar del salario que cobró en sus inicios en ‘Crónicas Marcianas’, y el cual protagonizó un reencuentro el pasado martes 12 de diciembre. El espacio emitido entre finales los 90 y mediados de los 2000 durante las noches de lunes a jueves cosechó unos grandes índices de audiencia además de dejar momentos imborrables en su historia.

“En ‘Crónicas Marcianas’ me gané muy bien la vida”, le confiesa a los chicos de ‘100% Únicos’ para acto seguido ser preguntado por la cantidad de dinero que llegó a cobrar en aquel entonces. “Me pagaban muy bien. Era en pesetas, ¿50 millones de pesetas cuánto es? 300.000 euros los tres primeros meses y si seguíamos, más. Por decirte algo concreto y dejarme de puñetas... Pero ya veis que soy un poco tocho. Me ha costado, eh”, añadía para continuar confesando que ‘’si no hubiera funcionado el espacio hubiera sido una operación dejar la radio’’.

‘Crónicas Marcianas’ llegó a la televisión en 1997 naciendo con él, lo que se conoce como televisión basura. Producido por Gestmusic, estuvo en antena durante ocho años donde rostros del corazón protagonizaron numerosos desencuentros. Además de dar a conocer a famosos como Carlos Latre o Boris Izaguirre, el programa de Sardá llegó a ganar distintos premios como un Ondas, dos Premios Iris y seis TP de Oro.