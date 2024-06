Antena 3 se despide de uno de los rostros más conocidos de sus informativos

El equipo de Antena 3 Noticias enfrenta la pérdida de una de sus presentadoras más reconocidas. Marina Monzón, copresentadora del informativo matinal 'Las Noticias de la Mañana', ha anunciado su salida de Atresmedia, marcando el fin de una destacada etapa en su carrera periodística.

A través de una emotiva publicación en Instagram, Monzón expresó que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa en su vida profesional. "Esta que acaba en Antena 3 ha sido maravillosa", escribió. La periodista destacó los aprendizajes y experiencias vividas durante su tiempo en la cadena, agradeciendo a sus compañeros y a la audiencia por su "apoyo constante".

"He aprendido lo que jamás hubiese imaginado y he disfrutado y vivido intensamente cada día de esta profesión tan bonita que ejercemos", comentó Monzón. Agradeció a todos sus compañeros, mencionando que ha aprendido mucho de ellos, tanto de periodismo como de televisión y de la vida. También tuvo palabras de agradecimiento para quienes, aunque no trabajaron directamente con ella, le ofrecieron una sonrisa diaria en los pasillos de la cadena. "Ojalá volvamos a cruzarnos pronto en el camino", añadió.

Además, Monzón extendió su gratitud a la audiencia que la ha seguido durante estos años. "He recibido tantos mensajes bonitos y cariñosos de quienes nos veis cada día, que no tengo palabras", afirmó. Con un tono optimista, cerró su mensaje diciendo que se siente "feliz y con mucha ilusión por todo lo que está por llegar" en su próximo desafío profesional.

Marina Monzón ha tenido una carrera notablemente vinculada a Atresmedia. Comenzó su andadura como redactora en Antena 3 Noticias, donde demostró su habilidad y compromiso. Posteriormente, trabajó como reportera en 'Espejo Público' y luego regresó a Antena 3 Noticias, enfocándose en temas de actualidad política y de la Casa del Rey.

En otoño de 2018, Monzón asumió la copresentación del primer bloque de 'Las Noticias de la Mañana' en sustitución de Lorena García, quien se encontraba de baja por maternidad. Su desempeño fue tan destacado que al siguiente curso se convirtió en una figura fija del informativo, continuando con la conducción del primer bloque matutino. Desde septiembre de 2021, Monzón compartía la presentación del informativo con Manu Sánchez, consolidándose como una de las caras más familiares para los espectadores de las mañanas de Antena 3.

La salida de Marina Monzón deja un vacío significativo en el equipo de Antena 3 Noticias, pero también abre nuevas oportunidades para la periodista. Aunque no ha revelado detalles específicos sobre sus próximos pasos, su mensaje refleja entusiasmo y optimismo por lo que vendrá. La audiencia y sus compañeros de trabajo la recordarán por su profesionalismo, calidez y dedicación, deseándole éxito en sus futuros proyectos.