Culpan a 'Informativos Telecinco' de mentir sobre las ayudas de limpieza en Valencia

Un vídeo de un vecino de Valencia denunciando a 'Informativos Telecinco' por supuesta manipulación informativa se ha hecho viral en redes sociales en las últimas horas. El afectado por las inundaciones, identificado en Instagram como @oscarmg1812, ha compartido su indignación sobre lo que considera una "tergiversación de las labores de limpieza" realizadas en su comunidad tras el paso de la DANA.

En el vídeo, el vecino critica a la cadena por, supuestamente, haber afirmado en su emisión que la Unidad Militar de Emergencias (UME) estaba a cargo de la limpieza de calles y garajes en su barrio. "Dais una vergüenza que no os podéis imaginar", ha expresado al comienzo del vídeo, que rápidamente se ha difundido en X y otras redes sociales. Según su relato, dos reporteras de Telecinco estaban cubriendo en directo desde su calle cuando comenzaron a informar que la UME estaba a cargo de las labores de limpieza en la zona afectada. El vecino desmiente esta afirmación y asegura que la limpieza fue realizada por un particular utilizando una retroexcavadora, con la ayuda de bomberos que, según él, venían de Benalmádena y no de la UME. "Nuestra calle la ha limpiado un particular con una retro, guiado por unos bomberos que creemos que son de Benalmádena", ha explicado, expresando que la cadena había "faltado a la verdad" sobre los esfuerzos locales y comunitarios realizados en el lugar.

Por otra parte, en su denuncia, el vecino ha señalado que confrontó a las reporteras sobre la información que estaban transmitiendo y que ellas se justificaron diciendo que estaban "obligadas a decirlo" por órdenes superiores. "Les hemos dicho: 'Oye, ¿qué estáis diciendo?' Y las chicas nos dijeron: 'Nos han obligado a decirlo'. Esto es mentira”, ha añadido el vecino, quien ha mostrado su frustración ante lo que considera una manipulación de la información por parte de la cadena. Asimismo, Telecinco también se ha visto en las últimas horas envuelta en otra polémica relacionada con una equivocación en el programa 'La mirada crítica', presentado por Ana Terradillos. Durante el fin de semana, el programa ha emitido imágenes que, en principio, se presentaron como correspondientes a las inundaciones en Valencia, pero que en realidad pertenecían a un temporal que ocurrió en Zaragoza en 2023.

Ángeles Blanco, presentadora de 'Informativos Telecinco', ha salido en directo para desmentir el error, aclarando que "las imágenes se habían incluido por equivocación". Además, Blanco ha explicado que la confusión ha resultado de un fallo en la verificación de contenido del programa y ha asegurado que "la cadena estaba trabajando para evitar errores similares" en el futuro. Ambos incidentes han generado una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionan la veracidad de la cobertura mediática sobre las inundaciones en Valencia.