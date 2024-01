El doloroso sacrificio de Ángeles Blanco por su hijo por culpa de su trabajo

La renovación de la plantilla de Informativos Telecinco tras la marcha de Pedro Piqueras también ha afectado a Ángeles Blanco. Ahora ella es rival directa de su esposo, Vicente Vallés, quien hace lo propio desde otra cadena, aunque este punto parece no preocuparle demasiado. Sí otra cuestión familiar que ha puesto sobre el tapete informativo de forma inesperada, pues la presentadora es muy poco dada a abrir las puertas al público de su intimidad. Sin embargo, sí que ha querido reconocer el gran sacrificio que ha realizado por su hijo Daniel, por culpa de su trabajo. Lo hace en una inusual entrevista concedida a ‘Vertele’, donde repasa su éxito profesional, teniendo en cuenta que para ello ha tenido que renunciar a placeres familiares.

Los horarios que su trabajo implican, especialmente aquellos años en los que ha sido el rostro de los fines de semana de Informativos Telecinco, le han impedido estar junto a su hijo. Algo que le ha costado mucho asimilar, pues no podía disfrutar de su vástago como cualquier otra madre, realizando planes y generando bonitos recuerdos que perdurarán para siempre en sus memorias. Un sacrificio que ha tenido que realizar por apostar por su carrera profesional, pero que le ha robado parte de la infancia y grandes hitos de su hijo. Ahora podrá retomarlos tras su cambio en la franja horaria en la parrilla de la cadena.

“Tengo un hijo de 11 años que nació estando yo en el fin de semana. Cuando digo esto la gente me mira como si fuera marciana, pero yo no he ido con mi hijo al cine un domingo por la tarde, ni a los cumpleaños de los niños, ni los familiares… No sé lo que es eso y tengo un poco de vértigo: a ver si no me gusta ahora y cuando esté con la familia digo ¡Qué horror!”, trataba de restar hierro al asunto la Ángeles Blanco echando mano del humor, aunque confesando algo que parece tener clavado en sus adentros. “A partir de ahora me integro a la vida normal. Lo pude experimentar porque fui a un restaurante a comer con mi familia y no sabía qué había que hacer reserva en domingo. Estoy contenta, pero mi familia está más contenta aún”, reconoce.

Además de hablar sobre cómo afectó su trabajo a su papel como madre, también ha hablado sobre su marido. Coincidir en la misma franja y competir contra Vicente Vallés es un nuevo reto y más después de tanto tiempo separados por culpa del trabajo: “Pues lo de tener la vida normal, lo puedes imaginar. La única duda es si nos vamos a soportar. Cuando tienes una pareja que no se ve nunca… Yo te conocía cuando éramos jóvenes, ahora vete a saber las manías que has adquirido y de las que no me he enterado”, echaba de nuevo mano del humor la presentadora: “Desde el punto de vista personal tenemos esa duda. Desde el profesional, Vicente y yo hemos coincidido en muchas ocasiones. Antes era de una manera más esporádica, los viernes cuando Pedro no estaba haciendo el Informativo”. Pero para animar el ambiente competitivo con su marido, le manda un mensaje directo: “Lo único que tengo que decir a Vicente es que tiemble. ¡Que tiemble!”, bromea.