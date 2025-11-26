Téyou se sincera tras ser expulsada de 'OT 2025': "La exigencia del jurado ha sido igual para todos"

Téyou se pronuncia tras su eliminación en la Gala 10 de 'OT 2025' y despeja dudas sobre si el jurado fue más duro con ella que con el resto de participantes. Tras su salida del concurso, la concursante cántabra de 28 años atendió a LA RAZÓN y quiso zanjar el debate sobre la posible diferencia de trato del jurado: "Yo no siento que haya habido una exigencia desmedida conmigo en comparación al resto. El nivel era muy alto para todos desde el principio. Al final influyen muchos factores: la semana que tengas, la canción, cómo estés de voz… No creo que la exigencia haya sido distinta", afirmó con sinceridad a este periódico.

Tras su expulsión de 'OT 2025', Téyou confesó que una de las canciones que más le hubiera gustado interpretar en una gala habría sido 'Dumbai' de Ca7riel y Paco Amoroso, una de las que tenía “en su lista soñada”. Sobre la convivencia bajo cámaras las 24 horas, reconoció que "las primeras semanas fueron muy raras, cuesta relajarte sabiendo que te graban todo, pero llega un día en el que haces clic y te sueltas". También explicó que los vídeos previos a las actuaciones podían jugar malas pasadas emocionalmente: Esa semana estaba muy emparanoiada con algo que no quería que saliera y salió, y se me juntó todo". En cuanto a su faceta más creativa, desveló que guarda en una libreta ideas de canciones, conceptos y estética para un futuro disco: "ahí tengo todo mi mejunje". Ya fuera de la academia, confesó que está viviendo con vértigo el cariño del público: "tengo miedo, no te voy a mentir, quiero hacerlo bien y no decepcionar a nadie", aunque también aseguró tener muchísimas ganas de afrontar esta nueva etapa. A nivel personal, lo mejor de la experiencia para ella ha sido la convivencia: "mis compañeros han sido un 10, somos como hermanos", mientras que lo más duro fue el aislamiento y la incomunicación con el exterior. Además, admitió que su diferencia de edad con algunos concursantes le generó inseguridad al principio, pero terminó siendo una sorpresa muy positiva por el vínculo que crearon.