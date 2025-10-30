David Bisbal, contundente sobre la situación política de Cataluña: "Tengo mi ideología muy clara"

El pasado lunes, David Bisbal y Rosanna Zannetti celebraron el quinto cumpleaños de su hija Bianca. Ese día estuvo repleto de una temática 'Yellowstone', la cual está protagonizada por Kevin Costner y trata el tema de los Dutton, un poderoso clan que posee el rancho de ganado más grande de Estados Unidos , y su defensa del mismo. El cantante viajó con su familia hasta el Agroturismo El Capriolo en Garganta de los Montes (Madrid) y, durante horas, se pudo observar cómo los sombreros y los outfits ambientados en ese proyecto estadounidense transportaron a la cumpleañera a otra dimensión.

La felicitación de su padre, llena de amor hacia los suyos, reflejó que esa día fue inolvidable para todos: "Felicidades Bianca, 5 años! No sé si se lo han pasado mejor los niños o nosotros… De vuelta a la granja vivimos un día inolvidable, lleno de risas, cariño y momentos para recordar siempre", redactó el cantante en una publicación en Instagram.

David Bisbal sobre su próximo disco: "Imaginad lo que significa para mí grabar en los míticos Henson Studios"

Por otro lado, Bisbal también ha hecho pública una información sobre el que será su nuevo disco y que dará luz en 2026. A principios de este mes, desde el mítico estudio de 'We Are The World', arrojó las siguientes novedades:

"Antes de la Gira de Navidad ya hemos comenzado este proyecto, y lo que estoy viviendo es espectacular: volver a grabar con @carlitosdelpuertobass, con @mtguitars Thompson, con @chechealara, conocer al gran @vinniecolaiuta, trabajar con #mokranpeter, tener a @josemiguelvelasquezvocalcoach cuidando mi voz, a @pablomontilla detrás de la cámara y a @alejandroasen inseparable a mi lado. Creo que este proyecto está superando incluso mis expectativas… ¡y ya eran muy altas!", publicó también en Instagram.

A su vez, concluyo su mensaje demostrando que está muy ilusionado por lo que le brindará este trabajo. "Imaginad lo que significa para mí grabar en los míticos Henson Studios, donde se registró nada menos que We Are The World. Todo lo vivido esta semana aquí ha sido simplemente mágico", aportó.

"Nunca he hablado de ello para los medios de comunicación"

Dejando totalmente de lado su más estricta actualidad, cabe destacar que David Bisbal siempre se ha considerado a sí mismo como un verdadero "fanático de la política". En 2019, momento en el que ofreció esta declaración y un buen año debido a la recepción de su álbum 'En tus planes' por parte del público, también 'se mojó' sobre Cataluña y el conflicto que se estaba viviendo por aquel entonces; el independentismo era mucho más radical que ahora.

En una entrevista para El Mundo, aparte de explicar que le encanta la política, también expresó que "tengo mi ideología muy clara, aunque nunca haya hablado de ello en un medio de comunicación". Bisbal tiene una buena experiencia con Cataluña, ya que estuvo viviendo en esta Comunidad Autónoma y guarda un buen recuerdo de ella.

"Amo Cataluña pero me duele su situación"

Lo cierto es que "amo a Cataluña y algunos de mis mejores conciertos los he dado allí", pero también le sorprendía en gran medida su confrontación política. "Me asombra esa polarización tan extrema", manifestó. El cantante se realizó la siguiente pregunta: "¿Que si me duele Cataluña?" y, finalmente, terminó respondiendo afirmativamente. "Pues sí, me duele Cataluña, pero también me duelen Chile, Bolivia o Venezuela", concluyó.