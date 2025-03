La denuncia por maltrato revelada en directo en 'La isla de las tentaciones': "¿Tú no dormiste en un calabozo...?"

La temporada más reciente de 'La isla de las tentaciones' nos ha dejado con imágenes para recordar durante bastante tiempo. Si en el debate final nos encontrábamos con la pedida de matrimonio sorpresa por parte de Tadeo a Sthefany, los telespectadores también conocían de primera mano un testimonio que ha chocado incluso a la mismísima Sandra Barneda.

Como viene siendo habitual al término de cada edición, la presentadora de Mediaset reúne a las parejas participantes en el plató para que puedan abordar sus diferencias. Si bien algunas son capaces de conversar sin escalar hasta la discusión, otras han de mantener las distancias para evitar enfrentamientos. Este fue el caso de Ana Luiza Lourenço y Fran Rodríguez, quienes abandonaron juntos el concurso durante el segundo programa.

Graves acusaciones y una dolorosa confesión

La brasileña, pese a haber abandonado en un primer momento el formato junto a su pareja, decidía tomar cierta distancia con él en el famoso reencuentro de los seis meses. Si bien se notaba cierta desconfianza durante la emisión de dicho especial, la situación en debate iba a ser cuanto menos inesperada.

Tras ver a su exnovio entrar en plató, Lourenço presumía de estar "tan feliz de haber salido de una relación tan tóxica". Como ella misma le revelaba a Barneda, la situación vivida con Rodríguez le había causado un grave malestar. "Nunca he tenido el valor de decir esto. He sufrido maltrato tanto psicológico, como físico, como abandono", sentenciaba.

Fran no se quedaba callado y decidía saltar: "Al salir de aquí te voy a denunciar por mentirosa". Sandra Barneda intentaba relajar un poco el ambiente, ya que se temía lo peor al recalcar que se trataba de "acusaciones muy graves". Ana Luiza, quien afirmaba contar con el respaldo de sus compañeras, le recriminaba a su exnovio una prueba de ese traumático episodio. "¿Tú no dormiste en un calabozo porque me pegaste?", le preguntaba de forma retórica a Rodríguez.

El resultado del juicio y caminos separados

El de Pontevedra admitía haber estado en un calabozo, pero defendió que el juicio había sido ganado por él y por eso salió. "Porque fui con tu madre, porque quería que te sacasen de allí, gilipollas", le respondía su expareja, haciendo referencia a una denuncia que seguía de por medio entre ambos.

Al intuirse los derroteros por los que iba a ir la conversación, la presentadora decidió cambiar de tema y preguntarle tanto a Ana Luiza como a Fran por su situación sentimental en la actualidad. Lourenço confirmaba ante sus compañeros y el público del plató "estar enamorada", compartiendo que había iniciado una relación con otro chico. Rodríguez, por su parte, contó que seguía soltero, y que a pesar de lo vivido se alegraba por el noviazgo y la nueva ilusión de su ex.