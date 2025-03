Sale a la luz el motivo por el que Mónica Naranjo abandonó 'La isla de las tentaciones'

Cuando 'La isla de las tentaciones' llegó a España en 2020, el programa de Mediaset rápidamente se convirtió en un fenómeno televisivo y social. Su primera edición, presentada por Mónica Naranjo, dejó momentos icónicos que aún resuenan en la memoria de los espectadores, como el famoso grito de "¡Estefaníaaaa!" de Christofer Guzmán. Sin embargo, a pesar del éxito cosechado, la cantante catalana decidió no continuar al frente del reality en las siguientes temporadas, siendo sustituida por Sandra Barneda.

Desde su salida del concurso de Telecinco, los seguidores de 'La isla de las tentaciones' se han preguntado qué motivó a Mónica Naranjo a abandonar un formato que parecía hecho a su medida. La respuesta llegó en 2021, cuando la artista concedió una entrevista a 'Vertele' en la que explicó sus motivos. "Mi momento terminó", afirmó Naranjo. La cantante consideró que la primera edición del reality tenía un toque de autenticidad y frescura que difícilmente se repetiría en entregas posteriores. "Sentí que las siguientes ediciones no iban a suscitar esa frescura, esa inocencia y esos momentos que vimos de una persona con el corazón roto corriendo por una isla", declaró.

Sandra Barneda y Mónica Naranjo Mediaset

Para la presentadora, el impacto emocional y la naturalidad de los participantes en aquella primera temporada hicieron que la experiencia fuera única, y no creía que en las siguientes ediciones se pudiera mantener la misma espontaneidad. Además de su percepción sobre la evolución del formato, Mónica Naranjo también dejó entrever que su salida tuvo un componente económico. "También fue por el tema económico, por supuesto", reconoció en la entrevista. Aunque no detalló las razones exactas, esta declaración sugiere que no llegó a un acuerdo satisfactorio con la productora o la cadena para continuar en el proyecto.

Christofer Guzmán y Fani Carbajo Instagram

Desde su participación en 'La isla de las tentaciones', la cantante ha seguido enfocada en su carrera musical y en otros proyectos televisivos. Recientemente, ha vuelto a ser noticia tras anunciar en 'El Hormiguero' que se tomará un descanso de los escenarios, decisión que ha sorprendido a sus seguidores. A pesar de su marcha, 'La isla de las tentaciones' no ha perdido su atractivo para la audiencia. Sandra Barneda tomó el relevo en la dirección del reality que ha seguido generando momentos virales en cada una de las siete edición siguientes, como el reciente "fenómeno Montoya". Sin embargo, para muchos, la primera entrega con Mónica Naranjo sigue siendo una de las más recordadas, tanto por su impacto mediático como por la emotividad de sus protagonistas.