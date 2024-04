Otro varapalo para el concursante de “Supervivientes” Ángel Cristo, su hermana Sofía le da la espalda: “No quiero saber nada de él”

Están siendo momentos complicados para Ángel Cristo en esta etapa del concurso. El “villano” de la edición 2024 de “Supervivientes”, solo tiene de momento el apoyo incondicional de su pareja, ya que se encuentra aislado tanto en la isla de Honduras como en España, dónde recientemente ha sufrido otro revés, está vez por parte de su hermana, la DJ Sofía Cristo.

Y es que la hija de Bárbara Rey, que actualmente concursa para el programa de RTVE “Baila como puedas” ha recalcado su distanciamiento con su hermano, afirmando que no está pendiente de su paso por la isla de los famosos de Mediaset.

Quiere ser independiente

“No quiero saber absolutamente nada del concurso de mi hermano, ni nada. Le deseo lo mejor a él, que le vaya muy bien en la vida, pero por favor dejar de preguntarme por mi hermano”, ha declarado la DJ tras ser preguntada por ello por la agencia de noticias Europa Press.

Sofía ha sido muy clara y concisa con el tema de su hermano, dejando claro que una reconciliación entre ambos está lejos de ocurrir: “No me relacionéis más ya con mi hermano, no tengo nada que ver con él. No nos parecemos en nada, no sé si va a haber una reconciliación. A lo mejor con los años la hay, pero ahora mismo no la va a haber”, puntualizó Sofía, que sigue muy enfadada con su hermano tras lo ocurrido antes de su participación en el concurso.

Por último, la DJ ha admitido que entiende a su madre que, a pesar de todos los problemas con Ángel, le sigue apoyando en su paso por “Supervivientes”:“Entiendo que mi madre le apoye. Yo también le deseo lo mejor porque es mi hermano y le quiero, obviamente. No tengo nada que ver, estoy haciendo mi vida y centrada en mi trabajo y en la gente que me quiere bien”, finalizó así la hija menor de Ángel Cristo senior y Bárbara Rey.