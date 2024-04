La tajante decisión de "Supervivientes" con Ángel Cristo

La tensión aumenta en el programa "Supervivientes" debido a unas declaraciones explosivas que han sido censuradas por la dirección del programa. Según revelaciones de Kike Calleja, excolaborador de 'Sálvame', el participante Ángel Cristo ha realizado comentarios "inapropiados y altamente delicados sobre su familia", pero estos no han sido emitidos debido a su gravedad. También en "Vamos a ver" Carmen Borrego ha apuntado que las declaraciones del propio "Ángel Cristo son díficiles de manejar para el programa".

"Dice barbaridades de su familia que no se pueden emitir", ha desvelado Kike. "No se pueden emitir porque son cosas muy difíciles", ha apuntalado Carmen Borrego, poniendo así de relieve la decisión de los responsables de ‘Supervivientes’ con Ángel Cristo. Una directriz, la de censurar ese controvertido contenido, que bien podría ser para proteger la imagen del participante y para no generar graves polémicas que afecten en consecuencia al propio formato.

Durante una conversación en el matinal de Mediaset, Kike Calleja explicó que las declaraciones de Ángel Cristo "eran tan extremas que no podían ser emitidas, incluso estando grabadas". El presentador del programa,Joaquín Prats, expresó su sorpresa preguntando si eran fuera de cámara, a lo que Kike Calleja respondió que no, que "estaban grabadas pero no podían ser transmitidas". Carmen Borrego, que también ha participado en esta tertulia, respaldó esta afirmación agregando "que las declaraciones eran demasiado difíciles de manejar". Este hecho resalta la decisión de los responsables de "Supervivientes" de censurar el contenido controvertido para proteger la imagen del participante y evitar polémicas graves que pudieran afectar al programa.