Koldo Royo no aguanta más y es evacuado de 'Supervivientes 2025'

Mientras que la actividad se paralizaba en España por el apagón, 'Supervivientes' seguía su curso a miles de kilómetros de distancia y esta noche habrá un nuevo programa de 'Tierra de nadie' con Carlos Sobera como maestro de ceremonias, que dará la última hora de Koldo Royo, que ha tenido que ser evacuado de Cayo Cochinos tal y como informaban en redes sociales el propio reality de Mediaset.

Alarmas encendidas en Honduras

La situación de Koldo Royo en 'Supervivientes 2025' ha encendido todas las alarmas después de que tuviera que ser evacuado con urgencia por el equipo médico del programa. El conocido chef comenzó a experimentar un notable deterioro en su estado físico, con síntomas como mareos, fatiga intensa y dificultades para respirar, lo que obligó a los sanitarios a intervenir rápidamente. La organización decidió apartarle de la isla para una evaluación más exhaustiva, dejando en el aire su continuidad en el concurso. Será este martes, en una nueva entrega de 'Tierra de Nadie' presentada por Carlos Sobera, cuando se revele si Koldo podrá seguir adelante en esta exigente aventura o si, como ocurrió recientemente con Almácor, se verá obligado a abandonar por prescripción médica. La incertidumbre rodea al concursante, cuya participación pende de un hilo mientras se esperan nuevas actualizaciones sobre su estado de salud.

Desde hace días, Koldo Royo venía mostrando señales de agotamiento físico y emocional en la isla. Ya durante la emisión de 'Conexión Honduras', conducida por Sandra Barneda, confesaba públicamente que se encontraba "muy bajo" de ánimo y pedía a la audiencia comprensión por su situación. “Estoy fatal, no puedo más”, declaraba entre lágrimas, dejando entrever su deseo de abandonar. Koldo reconocía que no esperaba llegar tan lejos en el concurso y que su cuerpo comenzaba a mostrar signos claros de agotamiento: “Tengo una edad, he aguantado mucho, pero ahora necesito volver a casa”. Estas palabras han resonado con fuerza entre los seguidores del programa, que ahora esperan con inquietud la decisión final del equipo médico. La noche del 29 de abril será clave para determinar si el cocinero continúa en la isla o pone punto final a su aventura televisiva.