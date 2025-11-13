Polémica en 'First Dates' por la redefinición de los hombres: "Parecen unas princesas"

La sinceridad de María ha desatado la polémica tras sus últimas declaraciones en 'First Dates'. Nacida en Madrid, María proviene de Bulgaria y no ocultó durante su presentación que ella es muy conservadora y no dudó además, de atacar a los hombres de hoy en día, calificándolos como "princesas". La comensal del programa de citas de Cuatro espetó que ahora "los hombres no tienen detalles y quieren que lo hagas todo tú". María, admitió también que su mayor deseo era tener una familia numerosa, teniendo entre tres y cuatro hijos, asegurando además que no quiere rollos de una noche y que quiere que su pareja vaya a la Iglesia.

María y Daniel encuentran química y afinidad política en su cita de 'First Dates'

La cita de María en 'First Dates' no pudo empezar mejor. Su pareja fue Daniel, un madrileño que se definió como "más elegante que pijo", y con quien la conexión surgió desde los primeros minutos en la barra del restaurante del amor. Ambos buscaban una relación estable y pronto descubrieron que compartían más que objetivos sentimentales: también coincidían en su visión política. "No me suelo sentir identificado con la izquierda", confesó él, a lo que María respondió entre risas: "Pareces yo, pero en chico". La química continuó durante la cena y se afianzó cuando hablaron de sus valores tradicionales y su pasión por los toros. Al final, María reconoció que "sí tendría una segunda cita" porque congeniaron “desde el minuto uno”, y Daniel coincidió: "Me ha parecido una chica amable y sincera". Una velada de entendimiento y elegancia que terminó con un claro deseo de volver a verse.