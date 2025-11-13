Rosa hace historia en 'Pasapalabra' y se convierte en la concursante mujer más longeva del concurso

Sintonizar todas las tardes 'Pasapalabra' en Antena 3 es vivir en directo historia de la televisión española. Manu es el concursantes más longevo de la historia del concurso presentado por Roberto Leal, que además otorgará el mayor premio dado nunca en 'Pasapalabra'. A este cóctel histórico se le sumó ayer otro ingrediente de récord. Rosa escribió su nombre con letras de oro en los anales del certamen intelectual de Antena 3, convirtiéndose en la concursante mujer más longeva del programa con 250 participaciones, recaudando 131.400 euros. Desde hoy, 'Pasapalabra' tiene en sus filas al concursante más longevo, la concursante mujer con más participaciones y el rosco más alto de la historia del concurso líder de la televisión española.

Así fue la lucha por el bote en el programa 250 de Rosa en 'Pasapalabra'

En el programa de 'Pasapalabra' de ayer, con un bote de 2.374.000 euros en juego, Manu fue el primero en iniciar El Rosco gracias a los 141 segundos acumulados, frente a los 134 segundos de su rival, Rosa. Ambos comenzaron con buen ritmo, alternando aciertos y “pasapalabras” en una competición muy igualada. Manu llegó primero a la letra Z con 18 aciertos y 27 segundos, mientras que Rosa cerró su primera vuelta con los mismos aciertos y 21 segundos restantes. En la segunda ronda, la gallega alcanzó los 21 aciertos justo cuando se agotó su tiempo, y Manu, con solo seis segundos disponibles y la misma puntuación, optó por no arriesgarse. Así, firmaron su empate número 74, haciendo que el bote siguiera aumentando una vez más.