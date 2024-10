Mónica Naranjo se reinventa y levanta un negocio millonario con su novio

Los últimos años han sido especialmente movimos para Mónica Naranjo, tanto en el terreno personal como en el profesional. La cantante rompió su matrimonio con Óscar Tarruella, quien fuese criminólogo de la familia Biondo, el pasado 2018. Llevaban 15 años como marido y mujer, pero se les acabó la felicidad conyugal y ella un año después estrenó un nuevo amor. El afortunado es Lain García, un coach que amasa fortuna ayudando a otras personas a alcanzar sus metas dejando atrás sus limitaciones. También ofrece consejos para hacerse millonario y es que dice tener la clave para triunfar, la cual comparte en conferencias que van de los 300 a los 975 euros. Son muchos los que quieren seguir su ejemplo, como parece que así ha sido con su propia novia, con la que ha levantado un auténtico imperio inmobiliario en tan solo dos años.

La relación entre Mónica Naranjo y Lain García parece haber superado la barrera del tiempo y ya piensan en un futuro en común. No solo por los rumores que últimamente llegan a las redacciones y que señalan a que podrían haber celebrado ya su boda en la más estricta intimidad, alejados del foco mediático. También en los negocios han entrelazados sus caminos, lanzándose en conjunto a la aventura que supone el mercado inmobiliario. Su incursión se inició dos años atrás, cuando en marzo del 2022 registraron la sociedad Agapersons S.L, en la que ambos aparecen en el organigrama como administradores solidarios, como así han destacado desde la revista ‘Lecturas’.

Un proyecto en el que han invertido ya su primer millón de euros, con el que se ha llevado la compra de siete inmuebles con los que buscan sacar un buen rendimiento. Mónica Naranjo y su pareja –para algunos ya marido-, han centrado su objetivo en exclusivas propiedades levantadas en Madrid, Barcelona y Zaragoza, que a través de su arrendamiento supondrán una inestimable fuente de ingresos para ambos. Un negocio que parece haberles ido bastante bien en los dos primeros años de experiencia, pues desde el citado medio se asegura que han iniciado el proceso para levantar una segunda sociedad con idéntico cometido en el sector inmobiliario.

Un extra muy jugoso que ayuda a la artista a reparar el daño provocado por la cancelación de su gira. Tenía previsto subirse a los escenarios para regalar su talento con sus grandes hits este pasado 4 de octubre, pero dos días antes se anunció la cancelación de las fechas previstas en la agenda. No se ofrecían mayores motivos, más allá del deseo de Mónica Naranjo por ofrecer el mejor espectáculo a sus fieles y que en las circunstancias en las que se encontraba no podría asegurárselo. Prefería esperar, aunque su comunidad se le echase encima. Eso planteó muchas dudas sobre qué andaba haciendo para mantener su alto tren de vida, pues había renunciado jugosos trabajos en televisión que le habían devuelto a la primera línea de batalla. Ahora se ha sabido que no estaba aburrida, sino que ha estado centrada en levantar un imperio inmobiliario junto a su novio, tratando de sacar rentabilidad al millón de euros que ha invertido y con el que se asegura un futuro por si sus fans no le perdonan la cancelación in extremis de su cita con ellos.