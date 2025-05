Un exconcursante, muy crítico con 'Gran Hermano': "Era una caja de ratas con cristales"

Uno de los programas más destacados en la televisión en España a principio de este siglo fue 'Gran Hermano'. Este reality, que cumple ahora 25 años de su primera emisión en nuestro país, está viviendo un momento de cambio. Y es trascendental. De hecho, Mediaset ya ha comunicado que la casa de Guadalix de la Sierrano va a seguir siendo el lugar escogido para realizar este programa.

La estancia allí, según al concursante que le preguntes, es muy diferente. Hay que tener en cuenta que se han llevado a cabo múltiples ediciones y han pasado por sus habitaciones cientos de participantes. No se le puede gustar a todo el mundo. Por ejemplo, uno de los que estuvo en 'GH Revolution' en 2017 desvela algunos detalles inesperados.

Declaraciones de Carlos Bernal

Estamos hablando de Carlos Bernal quien ha comentado cómo vivió él ese concurso en una entrevista en el podcast denominado 'El Guardián de los Sabores'. El que fuera uno de los 100 participantes escogidos para esa edición especial, y que ahora destaca en las cocinas, no ha dudado en criticar de manera directa al reality de Telecinco.

"Era una caja de ratas con cristales. Todo está monitorizado. Es verdad que no hay un guion, pero hay tantas cosas que no se ven y que dices: 'Si esto se ve fuera, se echa la sociedad encima'", empieza explicando Bernal. Además, añade: "Desde la organización buscaban el conflicto, incluso con intervenciones que afectan a tu día a día. A mí me han puesto bocinas de camión para que no me pueda echar la siesta".

Igualmente, Carlos Bernal incide: "Al final se te gripa la cabeza, y cuanto más gripada tengas la cabeza, el pollo será más gordo. Con el que peor te llevas, ese es con el que te juntan en todas las pruebas. Duermes al lado de tu peor enemigo".

Declaraciones sobre Mercedes Milá

Por otro lado, hay que recordar que hace pocas semanas también os hicimos llegar otra intervención polémica de una exconcursante de 'Gran Hermano'. En esa ocasión, Sonia Wells (que participó en la edición de 2013) volvió a poner sobre la mesa en el podcast 'Helado Oscuro' su tensa relación con Mercedes Milá. "Es muchísimo peor fuera de cámaras que delante de ellas", comentó de manera contundente.