Felipe González reconoce que Sánchez nunca fue su candidato favorito: "Ha convertido al PSOE en un partido personalista"

El expresidente del Gobierno, y uno de los principales detractores de Pedro Sánchez dentro del PSOE, Felipe González, ha sido entrevistado esta mañana en el programa presentado por Ana Terradillos, 'La Mirada Crítica', de Telecinco.

Durante el transcurso de la entrevista, el expresidente socialista ha sido muy crítico con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha llegado a asegurar que "antes estaba de acuerdo con él" pero que, lo cierto, es que nunca fue su secretario general favorito.

En este sentido, el díscolo socialista ha llegado a afirmar que él está dispuesto a apoyar a Sánchez, pero que cada vez que lo intenta "cambia de posición". "Estoy siempre dispuesto a ayudar a los dirigentes de mi partido, si se dejan", ha expresado González.

"Se puede ser muy leal en un partido; siempre que la lealtad sea a un proyecto y a quien lo dirija", ha matizado el expresidente, que ha llegado a aseverar que Pedro Sánchez ha convertido al PSOE en un partido "personalista". "El PSOE es personalista. En este momento, no conozco a otro PSOE que no sea personalista", ha rematado el que fue secretario general del PSOE durante 18 años.

Además, González ha dejado la puerta abierta al "fin del sanchismo", reconociendo que "si Sánchez ha podido ser secretario general del PSOE, ¿por qué no va a haber otro?". Entre sus sucesores, el expresidente ha apuntado que "Lobato no está herido de muerte", entreabriendo así una posible sucesión del ex secretario general del PSOE-M hasta hace unas semanas.

No obstante, González ha reconocido que ve como mejor sucesor de Pedro Sánchez al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya que es una persona que "mantiene la posición y la coherencia, y no se le ve arbitrario". "No le he oído nunca decir que cambia de posición porque le conviene", ha asegurado González, en referencia a los cambios de opinión de Pedro Sánchez.

(Noticia en ampliación)