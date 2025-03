Gemma Nierga y '59 segundos' se despiden por sorpresa de RTVE

El programa de debate '59 segundos' se ha despedido de la televisión pública esta semana con un inesperado anuncio de su presentadora, Gemma Nierga. En los últimos instantes de la emisión en La 2, la periodista catalana ha sorprendido a los espectadores al revelar que aquella sería la última entrega del formato, una noticia que no había sido comunicada previamente por RTVE. "Me he guardado los últimos 59 segundos para decir adiós, porque todo lo que empieza tiene que acabar. Este de hoy es el último '59 segundos'", ha declarado Nierga, marcando el cierre de una etapa en la que el programa intentó recuperar el impacto que tuvo en sus inicios.

Su cancelación se produce tras una etapa en la que su regreso a la televisión no logró la acogida esperada. '59 segundos', que en su momento fue un referente en el análisis político y de actualidad, volvió a la parrilla en septiembre de 2023 tras doce años fuera de emisión. Inicialmente programado en La 1, su bajo rendimiento en audiencias provocó su traslado a La 2, donde tampoco logró consolidarse. A lo largo de sus 23 emisiones, el programa cambió varias veces de día y franja horaria en un intento por captar mayor audiencia, pero finalmente RTVE decidió no renovarlo para más entregas.

Gemma Nierga, presentadora de '59 segundos' RTVE

Un adiós marcado por la reivindicación de la pluralidad

En su mensaje de despedida, Nierga ha destacado el compromiso del programa con la diversidad de opiniones y la importancia del debate abierto. "Los programas de televisión son fugaces, son transitorios, pero yo confío en que este pueda haber dejado alguna huella en su memoria. Espero que a lo largo de estos meses les hayamos hecho pensar, reflexionar sobre todos los temas que hemos debatido, escuchando tantas voces distintas. Siempre hemos velado para que no faltara ninguna voz", ha expresado la periodista.

Esta afirmación respondía, en parte, a las críticas que el programa había recibido por invitar a representantes de ideologías opuestas, incluida la extrema derecha. En varias ocasiones, figuras como Pablo Iglesias o el columnista Bob Pop mostraron su incomodidad por compartir mesa con miembros de Vox, un partido que, según ellos, "desprecia los medios públicos pero los utiliza para lanzar su discurso". A pesar de la cancelación, el futuro de Gemma Nierga en RTVE sigue asegurado. La comunicadora continuará al frente del programa 'Cafè d'idées', emitido en La 2 Cataluña, que ampliará su horario en la cadena. En su despedida, Nierga ha cerrado con una cita de Antonio Machado, popularizada por Joan Manuel Serrat: "Todo pasa, todo queda y ahora lo nuestro es pasar. Gracias por la compañía y hasta pronto. ¡Buenas noches!". Con estas palabras, ha puesto fin a una etapa que, aunque breve en esta nueva versión, deja un legado en el periodismo televisivo español.