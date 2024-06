Gorka y Marieta explican su polémico beso en 'Supervivientes 2024'

En la final de 'Supervivientes 2024', marcada por la victoria de Pedro García Aguado, también se resolvieron algunaspolémicas que habían quedado abiertas entre los concursantes. Una de las más comentadas fue la cuestión de los besos entre Marieta y Gorka Ibarguren, un tema que había generado especulaciones y comentarios a lo largo de la edición. Durante la gala, ambos finalistas aprovecharon la oportunidad para aclarar lo sucedido.

Jorge Javier Vázquez, presentador del programa de Telecinco, no dejó pasar la oportunidad de abordar la controversia. Dirigiéndose a Marieta, le comentó: "Es la primera vez que tus compañeros escuchan tu confesión en la tribuna de Poseidón". A lo que Gorkarespondió, defendiendo su versión: "Siempre he dicho que hubo besos en las mejillas. Eso nunca lo he negado. Lo que siempre negué fue que Kiko dijo que nos vio comiéndonos la boca. Eso es lo que era mentira".

El debate se intensificó cuando Jorge Javier Vázquez precisó la diferencia entre un beso en la mejilla y uno en la comisura de los labios. "Pero mejilla no es comisura", señaló el periodista, explicando detalladamente qué es la comisura. Gorka insistió en que si en algún momento sucedió un beso en la comisura, no fue intencional: "Eso es mentira. Si en alguna ocasión ha pasado eso, sabes que no fue queriendo". Marieta, por su parte, admitió que sí hubo besos en la comisura, aunque sin intenciones románticas: "Sí. Yo pensaba que él besaba cerca. Les preguntaba a las chicas: '¿A vosotras también os besa...?'. No. Pues entonces me has dado un beso en la comisura". Asimismo, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' aclaró que nunca dijo que fuera un beso apasionado: "Nunca dije que fuera un beso de pasión".

'Superviviente 2024' Telecinco

La tensión se fue disipada con un toque de humor de parte de Jorge Javier Vázquez, quien comentó que la situación podría deberse al tamaño del rostro de Marieta: "Ten en cuenta que tú tienes la cara muy pequeñita". Finalmente, Gorka cerró la polémica con palabras amables hacia Marieta y ambos se fundieron en un abrazo. Marieta, entre risas, bromeó sobre la reconciliación: "Le iba a dar dos besos pero...". Kiko Jiménez, se sumó al momento y añadió con humor: "Yo te quiero dar un beso a ti en la comisura, Jorge".