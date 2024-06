Gorka defiende la credibilidad de 'Supervivientes 2024' tras su expulsión

Gorka Ibarguren, tras su inesperada y dura expulsión en la semifinal de 'Supervivientes 2024', se ha pronunciado sobre la veracidad del reality show y ha expresado su agradecimiento por el trato recibido por parte de la organización del programa de Telecinco.

En un gesto de elegancia y deportividad, Gorka dedicó sus primeras palabras a los finalistas, especialmente a Rubén Torres, a quien considera como un hermano. "Quiero felicitar a los cuatro finalistas, sobre todo a Torres, que es como mi hermano y estoy súper orgulloso de que pase a la final", declaró, mostrando su apoyo incondicional a su compañero.

El agradecimiento a la audiencia no se hizo esperar. El entrenador personal destacó el masivo apoyo recibido durante los meses de competición, lo cual le permitió superar numerosas eliminaciones. "Le quiero dar las gracias a toda la audiencia, a todo el mundo que nos ha seguido y que ha estado ahí en su salón apoyándonos y viéndonos", comentó, reconociendo que fue la audiencia quien lo mantuvo en la competencia hasta este punto crítico, donde perdió por solo 13 votos en un histórico televoto frente a Torres.

Gorka también quiso abordar las dudas sobre la autenticidad del programa, un tema recurrente entre los espectadores esta edición. "Esta aventura, si alguien cree que no es real o que detrás de las cámaras nos dan comida, tengo que decir que esto es cien por cien real y que se pasa fatal", afirmó contundentemente. Con su experiencia en múltiples aventuras, destacó que esta "ha sido la más intensa de todas". Describió la vivencia como "legendaria" y agradeció especialmente el trato recibido de Laura Madrueño y el equipo del programa.

En sus declaraciones finales, Gorka tranquilizó a sus seres queridos, asegurándoles que no estaba triste por su expulsión. "No estoy triste porque voy a casa con lo que más quiero en el mundo que son mi chica, mi familia y mis amigos", afirmó. Mantuvo su buen humor, bromeando sobre los 13 votos que le faltaron para permanecer en la competencia: "Eso sí, los amigos de resaca, esos 13 que no habéis votado, ya hablaremos, que os voy a dar…". El exconcursante de 'El Conquistador' se despide de su primera experiencia en Telecinco con la frente en alto y dejando un legado de deportividad y agradecimiento.