Henar Álvarez regresa a RTVE con una nueva temporada de 'Al cielo con ella'

Henar Álvarez vuelve este domingo a la televisión pública con una nueva temporada de 'Al cielo con ella', el formato original de RTVE Play que se consolida como una de las apuestas más personales y rompedoras de La 2. El programa regresa con una doble emisión especial el 12 de octubre, en una noche dedicada al humor, la música y la reflexión sobre los temas que siguen marcando la vida de las mujeres.

La cómica, guionista y presentadora, a la que la cadena define como “la rubia más transgresora de RTVE”, estrena nuevo plató y mantiene su estilo ácido, irónico y reivindicativo. En esta nueva etapa, Henar Álvarez pone el foco en los “asuntos pendientes” que aún afrontan las mujeres en la sociedad actual: la igualdad salarial, la libertad de movimiento, la maternidad o las agresiones sexuales.

El regreso contará con cuatro invitados de lujo. En el primer programa, Ana Belén visitará a Henar para presentar su nuevo trabajo musical, 'Vengo con los ojos nuevos', y repasar su trayectoria como una de las artistas más queridas del país. Por su parte, Leticia Dolera, directora y protagonista de la serie 'Pubertad', compartirá una conversación sobre ética, educación y el papel de las mujeres en la cultura contemporánea.

En el segundo capítulo, Fran Perea se sumará al programa para hablar de su nuevo single, 'Tu aire', y recordar su etapa en la mítica serie 'Los Serrano', además de revelar cómo se ha convertido en una auténtica estrella en Finlandia. También pasará por el sofá de Henar Marta Flich, que desvelará los entresijos de su trabajo diario al frente de 'Directo al grano' junto a Gonzalo Miró en La 1.

A esta sesión doble de estreno se unirán además otros rostros conocidos, como el pianista Pablo Sebastián, mítico intérprete de 'Cine de Barrio', y la presentadora Belinda Washington.

En esta segunda temporada, Henar Álvarez estará acompañada por un sólido equipo de colaboradoras habituales: Ana Morgade, Victoria Martín, Clara Ingold y la nueva incorporación, Toni Acosta, que aportará su particular sentido del humor. La banda Los Manny Calavera pondrá la música —y también la letra— en un formato que busca, una vez más, combinar entretenimiento, sátira y conciencia social.