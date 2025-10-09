Susanna Griso, desesperada con los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez: "Como periodista, a veces me corto las venas"

Susanna Griso no ha ocultado su frustración con el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante la emisión de 'Espejo Público', ha confesado: "Como periodista, a veces me corto las venas", reflejando la tensión y dificultad que siente al enfrentarse a los ministros del Ejecutivo español. La maestra de ceremonias matutina de Antena 3 ha explicado cómo estas entrevistas, que deberían ser herramientas de información, a veces se convierten en un reto personal y profesional, debido a que los ministros repiten una y otra vez su argumentario, a pesar de que se le este preguntando por un cuestión totalmente distinta.

Susanna Griso denuncia la presión de entrevistar a los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez

Esta confesión de Susanna Griso se ha producido cuando los tertulianos analizaban la última sesión del Congreso de los Diputados durante el día de ayer. Durante el último debate parlamentario, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, lanzó un duro mensaje al presidente del Gobierno. “Esta mañana será usted citado en la comisión de investigación del Senado. Le resultará muy difícil, pero estará obligado a decir la verdad. Usted es el máximo responsable de todo. Está tan pringado como los demás”, expresó con contundencia mientras su bancada lo aplaudía con fuerza. Ante estas palabras, Pedro Sánchez respondió con serenidad y cierta ironía al decir simplemente: “Ánimo, Alberto”. Una breve pero sorprendente frase que desató risas entre los suyos y desconcierto en el resto del Congreso. El programa realizó un repaso de archivo para poner en evidencia la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante sus intervenciones en el Congreso de los Diputados. El espacio matinal de Antena 3 mostró cómo el líder del Ejecutivo suele evadir las preguntas directas, una práctica que el formato definió como “echar balones fuera”. Es aquí cuando Susanna Grisó se sinceró y sentenció a los ministros de Pedro Sánchez y la estrategia que siguen a la hora de ser entrevistados. "Es muy desesperante que cuando entrevistas a los ministros, les puedes hacer tres y cuatro veces la misma pregunta y solo te reproducen el argumentario. Es que, de verdad, nos tratan como idiotas, yo como periodista, a veces, me corto la venas", afirmaba de forma rotunda la presentadora de Antena 3.