Iker Jiménez abre curso en Cuatro con un ‘Horizonte’ renovado y más espacio para el debate

‘Horizonte’ regresa este jueves a Cuatro a las 22:50 horas con su sexta temporada. El programa dirigido y presentado por Iker Jiménez afronta un nuevo curso con un plató renovado, concebido como un espacio versátil que permitirá abordar la información desde diferentes prismas y fomentar el debate.

El propio presentador ha destacado el impacto del formato en estos años y ha definido el espacio como un “fenómeno social” que ha conectado con los espectadores por su enfoque independiente y crítico.

Entre las novedades de esta etapa destaca el concepto de “club de periodismo”, un espacio abierto al análisis de la actualidad nacional e internacional, con la participación de voces diversas que ofrecerán al espectador una mirada plural sobre los temas más relevantes.

El equipo de colaboradores habituales volverá a estar integrado por reconocidos nombres del periodismo, la economía, la ciencia, la política o la medicina, como José Cabrera, Miquel Giménez, Marc Vidal, Beatriz Talegón, Alejandro Entrambasaguas, Carlos Cuesta, Martín Varsavsky, Ketty Garat o Pedro Baños, entre otros.

En su estreno, el programa pondrá el foco en las declaraciones de Carolina Perles, exmujer del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, y en la actualidad que rodea a Begoña Gómez, además de abordar los recientes incendios forestales y el testimonio de los vecinos que participaron en las labores de extinción.