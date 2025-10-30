RTVE adelantará 20 segundos de las canciones del Benidorm Fest 2026 antes de que salgan a la luz

Aunque aún quedan más de tres meses para su puesta a punto, la próxima edición del Benidorm Fest ya ha arrancado sus motores. El pasado 9 de octubre, RTVE anunció a los 18 artistas que durante la segunda semana de febrero competirán por tomar el relevo de Melody como ganadores del certamen y este jueves, el director de TVE, Sergio Calderón, ha adelantado que el 11 de diciembre se publicarán adelantos de 20 segundos de todas las canciones.

Será siete días antes de revelar la lista oficial de temas que han sido elegidos para participar en la quinta edición del concurso musical. Una iniciativa cuyo objetivo no es otro que facilitar que los artistas puedan ampliar sus propias estrategias de promoción, en un festival que ha crecido exponencialmente desde su debut en 2021.

Y esos cantantes que comenzarán a promover sus propuestas antes de lo esperado son: Asha, Atyat, Dani J, Dora y Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, Ku Minerva, Luna Ki, María León y Julia Medina, Mayo, Mikel Herzog Jr., Miranda! y Bailamamá, Rosalinda Galán, TheQuinquis, Tony Grox y Lucycalys.

El anuncio se ha producido durante la participación del ente público en una nueva edición de BIME, el encuentro internacional de referencia para la industria musical en España y Latinoamérica, donde también se ha confirmado la producción de un nuevo programa musical.

Por otro lado, el concurso ampliará sus horizontes, dirigiendo su mirada hacia Latinoamérica con la incorporación de artistas de México y Argentina. En esta línea, directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha destacado que los ganadores del Benidorm Fest en 2024, Nebulossa, "van a hacer un concierto en México, pero antes estuvieron de promoción en Miami en los programas de máxima audiencia de Univisión".