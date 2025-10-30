'OT 2025' escucha a su audiencia y volverá a emitir la vuelta de los concursantes a la Academia

La esencia de 'Operación Triunfo' se mantendrá intacta después de escuchar las peticiones de su audiencia, que desde que empezara la nueva edición el pasado mes de septiembre echaba en falta el contenido dedicado a las reacciones de los concursantes tras las galas en directo.

Este jueves, durante el pase de micros, Miriam Rodríguez ha anunciado el regreso de lo que era la posgala, que en un principio se había suprimido. "Hoy vengo a anunciaros una gran novedad que habéis estado pidiendo muchísimo y que os va a encantar", ha comenzado la presentadora del programa diario.

"El deseo se os ha cumplido, este lunes durante la gala podréis ver la vuelta de los concursantes a la Academia en directo en prime", ha desvelado, provocando la alegría de los seguidores del talent show que emite Amazon Prime Video.

De esta forma, el próximo lunes 3 de noviembre, después de la séptima gala en la que Olivia y Laura Muñoz se juegan su presencia en 'OT 2025', los espectadores tendrán una cita con el formato dedicado a lo que sucede después del directo.

El anuncio llega unos días después de que Telecinco desvelara la fecha de estreno de la novena temporada de 'La isla de las tentaciones', que ocupará la franja del prime time de los lunes, coincidiendo con la gala del programa presentado por Chenoa.