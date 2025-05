Iker Jiménez, en 'Viajando con Chester': "Facha para mí es un orgullo"

La nueva temporada del programa presentado por Risto Mejide, 'Viajando con Chester', ha comenzado con la presencia de varios protagonistas destacados. En la primera emisión, Emiliano García-Page fue la persona encargada de modificar el puesto habitual en el sillón de las personas que aparecen en el contenido.

Ahora, una semana más tarde, el presentador ha vuelto a su sitio en la escena y ha tenido como invitado a otra de las caras visibles de la cadena, Cuatro. Hablamos de Iker Jiménez, la persona que lidera el programa 'Horizonte'. Durante la emisión, también ha estado presente su mujer, Carmen Porter, quien ha dado su visión acerca del matrimonio que tienen.

Declaraciones de Iker Jiménez

Una de las cuestiones principales que hay que tener en cuenta es que que para esta charla/entrevista entre ambos, Risto Mejide decidió desplazar su "Chester" hasta un búnker antiaéreo de la Guerra Civil de más de 2.000 metros cuadrados que ha permanecido oculto durante 70 años para mantener ese aura de misterio.

Un tema sobre el que hablaron abiertamente y, de hecho, Iker Jiménez fue muy revelador al respecto: "El misterio todavía da mucho recelo y mucho miedo a nuestro cerebro más primitivo (...) Los temas de misterio y de miedo son los que menos audiencia nos dan. Los que menos. Hay temas en los que la gente desconecta, y he hecho hasta un estudio: el demonio, lo oscuro, las apariciones... Me dan menos audiencia".

Un asunto que genera controversia

Otra de las cuestiones que podemos destacar de este programa es la visión de Iker Jiménez sobre su ideología política. Al ser preguntado por ello, contestó: "Facha para mí es un orgullo. ¿Qué es facha? Yo tampoco lo sé, hay gente que dice que cosas muy normales son de facha. Lo que no soy es comunista porque he estudiado el comunismo y tengo gente que lo ha vivido".

Por último, sobre este tema, concluyó: "Hay cosas muy de derechas que tampoco comparto. Hay visiones sobre los roles de la gente por su procedencia, el clasismo, el trato a la mujer (que creo que hay menos) pero no acabo de entender, una especie de hooliganismo por ser español y tener un perfil... Yo no juzgo a nadie por su raza, por su procedencia, creo en el esfuerzo, en el trabajo, y que parte de nuestro dinero tiene que ayudar a los desfavorecidos, pero eso no tiene que crear un odio a quien da trabajo".