La incómoda pregunta que marcó una cita en 'First Dates': "No voy a contestar a eso"

El gran peligro que esconde siempre esa primera cita es saber qué temas se pueden tratar o no. En 'First Dates', los telespectadores pueden ver a los comensales sincerándose en un amplio abanico de temas a elegir: política, hobbies, historial de relaciones, etc. Sin embargo, de vez en cuando, ocurren situaciones que hacen que los invitados prefieran correr un tupido velo y obviar cierto tipo de charlas.

A sus 28 años, Marta acudía al programa presentado por Carlos Sobera para intentar encontrar a alguien con quien compartir algo más que una cena. La gaditana, quien se dedica a la psicología, ya había declarado tener algo por los "hombres bohemios", aunque no descartaba que su cita saliera de esa zona de confort. Lo que ella no sabía es que le iba a tocar vivir un momento incómodo con su pretendiente.

Una pregunta desacertada

La cita de Marta fue Maxi, un biólogo de 36 años procedente de Uruguay. Si bien la andaluza se mostró inicialmente reacia respecto a la primera impresión de su cita, ambos pudieron mantener una agradable conversación acerca de sus doctorados. En el caso de él, la soltera le encandiló, llegando a decir incluso detrás de cámaras que tenía un "carisma angelical".

Maxi y Marta durante su cita en 'First Dates' Mediaset

Mientras jugaban a 'El rasca del amor', los solteros tuvieron que hacer frente a una pregunta escogida por el programa. "¿Qué postura sexual te vuelve loca?", preguntaba Maxi sin ninguna timidez. Marta se quedó sorprendida, haciendo que se negara rotundamente a responder a la cuestión. "No voy a contestar a eso. No es el tema que yo sacaría en una primera cita", le dejó claro al científico.

Él, por su parte, vio esa negativa de la psicóloga como una muestra de desconfianza. "A mí no hablar de sexo me parece poco honesto porque si bien nosotros compartimos mucha charla desde lo intelectual, también somos más viscerales, más animales, tenemos el imperativo biológico que es la reproducción y el deseo sexual y toda esa cuestión que nos engloba como personas", le comentó a su cita. Al final de la velada, ambos aseguraron no haber sentido esa química que estaban buscando, terminando en una despedida sin mucho más que comentar.