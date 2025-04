La inspiradora historia de superación de un soltero en 'First Dates': "Nunca me he deprimido, vas aprendiendo día a día..."

El restaurante de 'First Dates' es el espacio idílico para compartir risas, confidencias, y alguna que otra fantasía. Desde hace ya varios años, el programa de Carlos Sobera se ha convertido en un nido de anécdotas, con un sinfín de historias que se extienden hasta el horizonte. Si bien estamos acostumbrados a chascarrillos y a despistes, uno de los invitados de ayer emocionó al presentador con su historia.

Alejandro venía de Premià de Dalt, una pequeña localidad situada cerca de Barcelona, y es entrenador personal. A sus 37 años, el soltero sorprendía a Sobera al presentarse en silla de ruedas en el restaurante. A pesar de mostrarse seguro y confiado de sí mismo, el catalán llegó a admitir delante del presentador de televisión que sus últimos años no han sido para nada fáciles.

Aprender desde cero, la única solución posible

Hace ya un tiempo, Alejandro se encontraba haciendo su vida fuera de España. "Estuve trabajando de seguridad, de entrenador personal, de gogó, he sido streaper en Estados Unidos... Tuve mucho éxito", comentaba el invitado. El temido incidente que le dejó en esa condición ocurriría después de que el soltero se trasladase a vivir a Cancún, en México. "Me compré una moto y un día me pegué una hostia y quedé averiado", bromeaba mientras esperaba a su cita.

Tras el accidente, Alejandro tuvo que acostumbrarse a nueva condición; no le quedaba alternativa. "Nunca me he deprimido, vas aprendiendo día a día cómo vestirte, ducharte, ir al baño… Pasan dos años y ahora ya está todo aprendido", afirmaba con optimismo, a la vez que reconocía que lo que más le molestaba era que le tratasen diferente solo por ir en silla de ruedas.

La suerte estuvo de su parte durante la cita

Parece ser que el programa acertó de lleno al emparejar al entrenador, ya que desde el primer momento se vio que había afinidad con su cita. Alejandra, de 35 años, era una azafata de eventos de Barcelona y una gran apasionada del fitness. Tras conocer a Alejandro, ella se ha mostrado contenta de compartir cosas en común con su cita.

Alejandro y Alejandra en 'First Dates' Mediaset

"Ni con Alejandro ni con cualquier persona que tenga alguna discapacidad la rechazaría. El tema de la inclusión para mí es genial. ¿Por qué rechazar a una persona así?", confesaba la soltera detrás de cámaras. Al final de la velada, ambos anunciaban una decisión para nada inesperada, confirmando su intención de tener una segunda cita juntos, para ver si las chispas seguían saltando con la misma intensidad.