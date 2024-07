La ganadora de "Supervivientes" que pide la expulsión para Sofía Suescun

Hace justo 13 años, Rosa Benito se coronó en "Supervivientes" tras un gran duelo con Rosi Arcas. La ex cuñada de Rocío Jurado no ha dudado en tomar partida en el gran duelo que se vivirá esta noche entre Marta Peñate y Sofía Suescun, con Lola Mencía también nominada, y ha admitido que quiere que sea expulsada esta noche la influencer navarra, cuyo conflicto con la colaboradora canaria ha llegado a España, con los novios y defensores de ambas en el plató, teniendo rifirrafes de forma continua durante las galas, como, por ejemplo, el que ocurrió anoche.

Campaña en contra de Sofía Suescun

La decisión de Rosa Benitose produjo en el último "De Viernes", donde forma parte de la mesa habitual de debate sobre "Supervivientes All Star" junto a la que fue segunda expulsada de esta edición "All Star" del concurso de Telecinco, Olga Moreno, y María Jesús Ruiz. Las tres filmaron un video en el que pedían la salvación de Marta Peñate y clamaban la expulsión de Sofía Suescun por "prepotente, por soberbia y por mala compañera", confirmando que hay una campaña muy dura en contra de la influencer navarra.

Además, Rosa Benito, durante el trascurso del programa el pasado viernes, recordó que lleva desde el principio estando en contra de la propia Sofía, debido a su actitud con la propia Olga Moreno, a quién la navarra la atacó por problemas ajenos al devenir del concurso: "Lo que yo he visto es que desde el primer momento ella iba a atacar a Olga Moreno y por qué, pues porque ella iba con una lección desde fuera. Y eso cuando vas a un concurso no lo puedes hacer, tienes que ir a disfrutar del concurso", alego finalmente Benito, que tiene claro quién quiere que sea expulsada esta noche de "Supervivientes All Star".