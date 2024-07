Sandra Barneda no duda en pararle los pies a Antonio Montero por sus palabras sobre Sofía Suescun

"Así es la vida", dijo en la tarde de ayer, adiós a la televisión para siempre, siendo su espacio ocupado por "El Diario de Jorge" a partir del próximo lunes a las 15:50. El programa, presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, tuvo en el día de ayer su última polémica, protagonizada por Antonio Montero, cuyas palabras sobre la finalista de "Supervivientes All Star", Sofía Suescun, no fueron del agrado de los conductores del ya extinto programa vespertino de Telecinco.

Un colaborador muy polémico

Antonio, que suele ser motivo de bronca en la mayoría de programas en los que participa, ayer estuvo muy activo, teniendo muchos roces con sus compañeras y compañeros de tertulia. Gema Fernández o Carmen Borrego no dudaron en echarse encima del colaborador a raíz de sus polémicas declaraciones, pero hubo unas que desataron la ira de Sandra Barneda, que tuvo que intervenir y frenar a un Antonio Montero muy envalentonado.

Bronca hasta el pitido final

Casi al final del programa, Sandra Barneda llamó la atención al colaborador durante el análisis de la semifinal de ‘Supervivientes All Stars’. El momento ocurrió mientras discutían la despedida de Sofía Suescun a Logan Sampedro tras su expulsión antes de la gran final del domingo. Carmen Borrego comentó: "Creo que Sofía se ha vuelto a quedar prendada de Logan. Ya le pasó en el primer "Supervivientes". La veo completamente fascinada por él. Le admira como hombre, persona y superviviente". Antonio Montero respondió: "Como mucha gente, porque Logan es un hombre estupendo".

Sandra Barneda añadió: "Yo nunca había visto a Logan en persona y es impresionante. Imagínate estar ahí mes y medio. Yo también me dejaría salvar por él. Hay pocos como Logan". Borrego preguntó: "¿No ves a Sofía muy tierna cuando habla de Logan?". Antonio Montero mencionó lo que dijo Sofía Suescun sobre querer que sus hijos se parecieran a Logan, a lo que Sandra Barneda corrigió: "No que se parezcan, que salgan como él". Gema Fernández comentó: "Ya está malmetiendo". Sandra Barneda pidió a Antonio que no creara conflictos, diciendo: "No empieces, tengamos la última tarde en paz". César Muñoz añadió: "Ni el último día, como está el abuelo cebolleta". Antonio luego hizo otro comentario polémico, sugiriendo que Jorge Pérez debía ganar porque "tiene muchas bocas que alimentar", lo cual fue reprochado por Gema Fernández: "De verdad, Antonio, esta tarde la tenemos", espetó finalmente su compañera.