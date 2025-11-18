'La isla de las tentaciones 9' se reinventa y por primera vez enseña imágenes a las solteras

Con ocho ediciones a sus espaldas, 'La isla de las tentaciones' ha decido introducir nuevos mecanismos en la presente temporada y en la gala de este martes los espectadores han podido ver algo inédito: por primera vez las solteras de Villa Montaña han tenido acceso a las imágenes de las chicas.

La sorpresa se ha apoderado de los presentes cuando Sandra Barneda ha irrumpido con la tablet en la mano, pidiendo que se quedaran "las solteras también", y con un mensaje que ha causado escalofríos entre los chicos: "Estas imágenes que traigo no son para vosotros, por primera vez van a ser las solteras las que vean las imágenes, van a tener el privilegio de ver lo que está pasando en la otra villa y ellas tendrán el poder de compartirlo o no".

De esta forma, la presentadora del programa de Telecinco ha pedido a los integrantes masculinos de Villa Montaña que no salieran de sus habitaciones mientras las solteras visionaban las imágenes que llegaban desde Villa Playa.

Tras darle al play, las solteras no daban crédito a lo que estaban viendo: Mayeli, recién incorporada al programa, totalmente desatada, el acercamiento de Almudena con Borja y, sin duda alguna, el momento ardiente entre Gérard y Claudia. "Sí que se lo están pasando bien, estoy flipando", han exclamado.

Después de haber visto lo que ha sucedido en Villa Playa, las solteras han decidido compartir tan valiosa información con los chicos, anunciándoles que habían visto a una pareja tener sexo: "Han salido dos imágenes de cama y pensamos que son dos diferentes, creemos que una es rubia y otra es morena".

Asimismo, le han desvelado a Rodri que Helena estaba muy cerca de Barranco: "Parecía un beso y nos hemos quedado muertas, no sabemos si acaba en beso exactamente, pero estaba muy cerca". Otro de los nombres que ha salido a la palestra ha sido el de Mayeli, a la que han visto "muy abierta con los chicos, muy feliz y jugando", recalcando a Álvaro que lo que él no está haciendo, ya lo está haciendo ella.