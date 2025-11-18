Telecinco se vuelca con 'La isla de las tentaciones' y volverá a repetir fórmula el domingo con "imágenes inéditas"

El pasado domingo, Telecinco decidió recortar minutos y retrasar la emisión de 'Gran Hermano: El Debate' para emitir un resumen de otro debate, en este caso el de 'La isla de las tentaciones', un formato que se había estrenado en la plataforma Mediaset Infinity y que, en un principio, no iba a saltar a la televisión.

Tras este experimento, la cadena ha decidido seguir apostando por el reality presentado por Sandra Barneda y ha anunciado un programa inédito para el siguiente domingo 23 de noviembre en ese mismo horario, a partir de las 22:00 horas.

Bajo el título 'El Debate de las Tentaciones: hay más imágenes', los seguidores tendrán una cita extra con el programa, pues saldrá a la luz un amplio contenido inédito y exclusivo respecto a la edición que Mediaset Infinity ofrecerá este viernes 21 de noviembre.

Tal y como ha anunciado el grupo de comunicación italiano, se podrán conocer más detalles de la experiencia protagonizada por las cinco parejas a través de imágenes exclusivas de lo vivido en las villas que complementarán la selección de lo más destacado de la nueva edición de 'El Debate de las Tentaciones'.

Asimismo, tanto el programa de Telecinco como el de Mediaset Infinity contarán con la presencia en plató de los cinco chicos protagonistas y las valoraciones de los colaboradores habituales. Por otro lado, tras la emisión del debate, la cadena emitirá en directo la tercera gala de 'Gran Hermano. El Debate' con Ion Aramendi al frente.

Este cambio en la programación llega en un momento en el que 'La isla de las tentaciones' le está dando al primer canal de Mediaset más alegrías que la vigésima edición de 'Gran Hermano'. Su estreno el pasado 3 de noviembre supuso que liderara su franja con un 14,5% de cuota de pantalla y 1.149.000 de espectadores. Desde entonces, no ha bajado nunca de los dos dígitos y su última entrega emitida este lunes 17 de noviembre ha marcado un 15,8% de share.

Por el contrario, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez se ha ido desinflando. La primera gala cumplió con las expectativas obteniendo un 15,8% de cuota de pantalla, pero siete días después mucha parte del público se bajó del barco y en su segunda semana el share descendió a un 11,8%.

Unos resultados que se juntan al fracaso que ha supuesto 'GH. La Vida en Directo', una tira diaria para comentar el día a día y lo más relevante de lo que fuera sucediendo en la casa, que fue cancelada el pasado jueves tras haber emitido solo cuatro entregas y haber hundido las audiencias de la edición nocturna de Informativos Telecinco.