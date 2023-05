Jonan dicta sentencia a varios de sus compañeros tras la expulsión de Yaiza en 'Supervivientes 2023'

La expulsión disciplinaria de Yaiza Martín por parte de la organización de ‘Supervivientes 2023’ ha dejado un sabor agridulce entre los concursantes del reality de Telecinco. Por un lado, el grupo formado por Jonan Adara Molinero y Asraf Beno mostraban su simpatía hacia las medidas tomadas para castigar a la ex superviviente a la vez que se encontraban molestos por los comentarios del otro grupo de la isla. "Me quedé muy mal, con mal cuerpo. Cuando algo me hace tanto daño me deja un poco bloqueada", decía Adara. "Cuando haces mal y feo la vida te manda donde tienes que estar. Era una cagada tras otra y una frase de maleducada, una tras otra, ¿cómo se puede ser tan rastrera?", sentenciaba Jonan.

Raquel Arias confesando estar harta de Asraf tras lo ocurrido con Yaiza Martín Mediaset

Por otro lado, Diego Pérez, Raquel Arias, Bosco Martínez Bordiú y el tiktoker se abrazaban a la vez que comentaban todo lo ocurrido. ‘’Yo de verdad que lo de la nariz es que no me acordaba muy bien cuando se ha escuchado hoy pero es que no me acuerdo muy bien cuando lo dijo, el por qué era’’, decía Arias en referencia a la amenaza de Martín con referente a la operación estética de nariz de Molinero. "Esos comentarios están mal hechos por Yaiza, pero son momentos de la calentura", justificaba Diego y Bosco añadía: "En esta vida hay veces que te tienes que hacer el sordo y es lo que he intentado decir en palapa, pero no lo he expresado muy bien, pero es que si no, no avanzas".

Este último grupo volvía a recordar los insultos dedicados de su excompañera hacia a Asraf mientras que Arias confesaba estar harta del novio de Isa Pantoja por‘estar todo el día persiguiéndola para que confesase lo que escuchó mientras un cámara del reality se ausentaba a cambiar las baterías.

Jonan, por su parte, tomó la decisión de ser claro con la ganadora de ‘Insiders 2’. "Me da igual el día que tú salgas, el día que salga Diego, Ginés y Bosco, entonces tengo claro con los que quiero llegar a la final o al punto en el que me nominen y tenga que salir a la calle", comenzaba a decir.

"Si sabía que me habíais nominado. No tengo nada en contra tuya aparte de lo que ha pasado esta semana… Si tengo que hacer un ranking de gente que me incomoda en el día a día, tú estás bastante por debajo de lo que me incomodan ellos, mi incomodidad máxima es con Diego y con Ginés, no quiero tener nada que ver con ellos ni absolutamente nada", sentenciaba el influencer amigo de Dulceida.