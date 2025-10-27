Josep María Mainat: “Me arrepiento de no haber despedido en directo a Risto Mejide

Josep María Mainat es una de las personas detrás de la creación de 'Operación Triunfo', uno de los programas más queridos de la televisión y el concurso musical por excelencia de nuestro país, con una primera etapa en televisión española, otra en Mediaset, segundo paso por RTVE y ahora en Prime Video, donde lleva dos ediciones. Con respecto a los años en la carretera de Fuencarral, Mainat ha enfatizado esta etapa en Risto Mejide, publicista con poca idea de música en ese momento, quien se convirtió en protagonista absoluto de las galas. Nacido en Canet de Mar, Josep María Mainat se sinceró en el podcast 'Vidas contadas' y comentó que se arrepiente de no haber expulsado a Risto de 'OT' en directo.

Mainat reconoció sentirse “culpable en parte” de la deriva que tomó el personaje televisivo del publicista, al confesar que fue él quien le ayudó a elaborar sus primeras críticas. “Risto no sabía de música, me pedía argumentos y yo le decía qué podía comentar”, explicó. Sin embargo, con el paso del tiempo, “se fue desbordando” y empezó a atacar no solo a los concursantes, sino también al programa y al equipo. Mainat reveló que incluso valoraron despedirlo en directo tras un episodio especialmente tenso en el que Mejide llegó a comparar el formato con la competencia. “Me arrepiento de no haberlo hecho; hubiera sido un gran momento televisivo”, admitió entre risas, recordando aquella etapa con una mezcla de ironía y autocrítica.