Juan de Val no duda en comparar a Pedro Sánchez con este polémico político: “se parecen muchísimo”

“El Hormiguero”se convirtió ayer en el programa más visto de la televisión con 4.158.000 espectadores gracias a la visita de María Hervás al plató del espacio presentado por Pablo Motos. La actriz madrileña vino a presentar “Second Woman”, su nuevo proyecto personal que será todo un reto para la intérprete, ya que se trata de una función única de una duración extensa, nada menos que 24 horas. Hervás no fue la única protagonista en la noche del jueves en el programa de Antena 3, ya que, como colofón final de semana, el maestro de ceremonias del programa de las hormigas dio paso a la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Nuria Roca,Cristina Pardo y Juan del Val, quien fue protagonista una vez más por la comparación que realizó de Pedro Sánchezcon un antiguo mandamás del mundo occidental.

Sánchez acaparó toda la tertulia

El debate se centró especialmente en la mujer del presidente, Begoña Gómez, que ha sido llamada a declarar, provocando que Sánchez volviera a dirigirse a la ciudadanía con otra carta, pero esta vez sin amagos de dimisión, recalcando en ella que todo este asunto de su esposa se trata de “un zafio montaje de bulos” y en la que pide que le voten el próximo domingo.

Estas palabras no fueron bien recibidas por los contertulios de “El Hormiguero”, que esperaban pronto explicaciones de esta situación. "La conclusión que yo saqué es que los partidos deberían estar al servicio de los ciudadanos y a mí me pareció muy sorprendente que el Partido Socialista demostrase este énfasis para estar al servicio de la mujer del secretario general”, añadía Cristina Pardo en el debate, comentando además que éticamente y estéticamente la situación se merece una explicación política de Pedro Sánchez o de ella, si quisiera hablar, porque de momento, a ella no la hemos escuchado. “Mucho decir que todo es fango, pero al mismo tiempo no desmentir nada es no aclarar nada”, puntualizó la presentadora, aunque no fue la única opinión sobre la mesa.

El Pedro Sánchez de Nueva York

Juan del Val también intervino calificando como sketch el grito de “No pasarán” o el “Begoña, Begoña” en los últimos mítines del PSOE para las elecciones del 9J al Parlamento Europeo. Además, el contertulio no se mordió la lengua y comparó a Sánchez con el mismísimo Donald Trump, admitiendo que “se parecen muchísimo”, en la forma de actuar, no en el físico:

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre de la OTAN de 2018. EFE/Horst Wagner Horst Wagner Agencia EFE

“Por ejemplo, cada vez que a él se le ataca, la relación que mantiene con los medios de comunicación es acusarles, inculpar a la justicia. Eso sí, apuntó que "Pedro Sánchez es más guapo que Trump, eso sí que lo quiero aclarar, pero desde luego tiene las mismas maneras en esto cuando a él se le denuncia algún caso. Inmediatamente, arremete contra los jueces y contra los medios de comunicación”, espetó el contertulio del programa de Antena 3.