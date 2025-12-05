'OT 2025' consigue el regreso más esperado: Aitana y Amaia han vuelto a pisar la Academia

Los sueños, muchas veces, se hacen realidad y para los seis concursantes de 'OT 2025' que encaran la recta final del formato musical la sorpresa de este viernes ha sido mayúscula cuando por la puerta de la Academia han visto entrar a las "superestrellas" Aitana y Amaia, que han vuelto a sus orígenes.

Gritos, manos en la boca, abrazos, incredulidad, saltos de alegría, rostros emocionados... Así ha sido el encuentro entre las que un día fueron las prometedoras cantantes de 'OT 2017' y los nuevos "triunfitos", que ven en ellas un modelo a seguir y que temían frotarse los ojos y que todo hubiera sido una mera ilusión.

Durante su visita, las dos cantantes se han dado una vuelta por el que un día fuera su hogar, recordado cómo eran las instalaciones hace ocho años cuando convivieron durante meses antes de convertirse en las exitosas artistas que son ahora y descubriendo qué ha cambiado.

Además, han hablado largo y tendido con Guillo Rist, Tinho, Olivia, Cristina, Guille Toledano y Claudia Arenas, que escuchaban atentos cómo ambas admitían que se habían tenido envidia la una a la otra. "Me pareció super sano que nos lo dijéramos porque es algo que no se hablaba, nos llevábamos super bien, pero luego creaban esa rivalidad fuera", ha relatado Aitana.

Además, la cantante catalana se ha sincerado sacando a colación una de sus peores etapas: "El año pasado pillé depresión, sigo medicada, después de mucho tiempo empecé a tener problemas y tener una dualidad entre lo que era Aitana la cantante y lo que era yo".

La subcampeona del concurso en 2017 ha expuesto que tenía envidia de las personas que formaban parte de su proyecto porque cuando llegaba el momento de terminar de trabajar, se iban a hacer otras cosas, y ella no se podía ir de ahí.

Por otro lado, la intérprete de temas como 'Vas a quedarte' o 'Mon Amour' ha querido aclarar unas recientes declaraciones en las que rechaza volver a subirse al escenario de OT para cantar porque no se encontraba bien psicológicamente: "Que nadie piense que nos tratáis mal, pero es verdad que, con el tiempo, el escenario que más respeto me da es este".